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Уругвай завдав першої поразки Росії на ЧС-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. В рамках чемпіонату світу з футболу двома матчами стартував заключний третій тур групового етапу змагань. У матчі лідерів групи А зустрілися Уругвай і Росія, передає кореспондент УНН.

На 10 хвилині протистояння відбувся перше взяття воріт. Один із лідерів атак Уругваю Луїс Суарес пробив Акінфєєва ударом зі штрафного у нижній кут воріт. В середині тайму на допомогу уругвайцям прийшов автогол Черишева. Лаксальт пробив з-за меж штрафної і після потрапляння м'яча в ногу Черишева, ігровий снаряд змінив траєкторію польоту та потрапив під стійку воріт.

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Ближче до кінця тайму Смольніков отримав другу жовту картку і залишив росіян у меншості. У другій частині баталії росіяни не змогли відзначитися, натомість уругвайці зусиллями Кавані встановили фінальний результат – 3:0.

Відзначимо, що Уругвай завершив груповий етап без очкових втрат (9) і пробився до 1/8 фіналу з першого рядку. Росіяни з 6-ма балами пробилися до плей-оф з 2-ї позиції.

Додамо також, у грі аутсайдерів Саудівська Аравія та Єгипет розписали мирову 1:1.

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