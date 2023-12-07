Урсула фон дер Ляйен возглавила рейтинг Forbes "100 самых влиятельных женщин мира"

Журнал Forbes обнародовал список самых влиятельных женщин мира 2023 года. Рейтинг возглавила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет УНН, со ссылкой на Forbes.

Детали

На первом месте рейтинга оказалась - Урсула фон дер Ляйен, которая стала первой женщиной на посту президента Еврокомиссии и отвечает за законодательство, касающееся более 450 миллионов европейцев.

На втором месте - президент Европейского Центрального банка Кристин Лагард. Она тоже является первой женщиной на этой должности. Как глава европейской монетарной политики Лагард борется "с критическим испытанием - обеспечением экономического роста в условиях высокой инфляции".

В конце концов тройку лидеров замыкает вице-президент США Камала Харрис, которая стала первой женщиной, первой темнокожей и первой американкой южноазиатского происхождения на этой должности.

Дополнение

Отмечается, что этот список определялся по четырем основным показателям: деньги, СМИ, влияние и сферы влияния.

Для политических лидеров мы взвесили валовой внутренний продукт и население; для руководителей компаний решающими были доходы, оценка и количество работников. Упоминания в СМИ и социальный охват были проанализированы для всех. Результат: 100 женщин, которые формируют политику, продукты и политические бои, которые определяют наш мир - пояснили в журнале.

Напомним

Журнал Time назвал "Человеком года 2023" американскую певицу Тейлор Свифт.