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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Урожайность сои на подземном паркинге: как налоговики выявляют схемы "серого" экспорта зерновых

Урожайность сои на подземном паркинге: как налоговики выявляют схемы "серого" экспорта зерновых

Киев  •  УНН

 • 10752 просмотра

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Как налоговики выявляют схемы "серого" экспорта зерновых.

В Государственной налоговой службе рассказали, как работает "режим экспортного обеспечения" сельхозпродукции и какие схемы его обхода придумывают "серые" экспортеры, пишет УНН.

Детали

Как отметили в ГНС, в последние годы возникла проблема экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки неустановленного происхождения, то есть происхождение которых не прослеживалось по цепочкам поставок. В результате бюджет недополучал поступления в виде уплаты налогов, а также возврате валютной выручки.

С декабря 2024 года, как сообщается, введен "режим экспортного обеспечения", который изменил правила экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки - теперь его могут осуществлять исключительно субъекты, зарегистрированные плательщиками НДС, а все цепи поставок проверяются до вывоза продукции с территории Украины. Это позволило эффективно предотвращать реализацию схемных операций.

"Однако есть субъекты, которые до сих пор пытаются зарегистрировать налоговые накладные по операциям по "экспорту" сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, пренебрегая правилами работы данной системы", - указали в ГНС.

Яркие "кейсы" попытки регистрации налоговых накладных товаров без происхождения

Компания "А" решила "протестировать" работу системы, пытаясь зарегистрировать экспортные накладные на 46 т сои за счет налогового лимита, сформированного в результате приобретения паркомест в Киеве и услуг по содержанию паркингов. Регистрация накладных была остановлена. Но, благодаря такой дерзкой попытке, теперь известно, что средняя "урожайность" сои на подземном паркинге - 1,7 ц на метр квадратный.

Компания "Б" импортировала фрукты, овощи, рыбу и мясо, а вот экспортировать пыталась тоже сою. Система остановила такую попытку.

Предприятие "В" попыталось зарегистрировать экспортные накладные, даже не имея счетов в банке, земли, товаров или основных средств и не платя налоги. Система автоматически заблокировала экспортную налоговую  накладную на партию подсолнечного масла на сумму 5,7 млн гривен.

Компания "Г" подала накладную с номенклатурой товара "Соя", но кодом товара, соответствующего пшенице. Налоговая накладная на партию в 24500 кг была остановлена. Мониторинг установил, что предприятие не закупало ни сои, ни пшеницы. У субъекта также отсутствовали сведения о происхождении товаров, отсутствует уплата налогов, основные средства, земля.

В ГНС назвали типичные попытки обойти режим экспортного обеспечения:

  • регистрация за счет сформированного лимита в СЭА НДС по операциям по импорту продуктов питания;
    • регистрация за счет сформированного лимита в СЭА НДС по операциям по приобретению на внутреннем рынке основных средств, которые не имеют никакого отношения к операциям с с/х товарами;
      • подмена номенклатуры, которая не соответствует коду УКТ ВЭД в налоговой накладной;
        • отсутствие какого-либо происхождения и даже открытых счетов в банках;
          • регистрация 1 тонны продукции при отсутствии ее приобретения, производства и истории операций с с/х продукцией;
            • 12 СХД, находясь в рисках еще с 2020-2023 годов, также протестировали эту систему.

              "Все эти попытки были остановлены действующим режимом экспортного обеспечения", - отметили в ГНС.

              В ведомстве напомнили основные правила работы "режима экспортного обеспечения":

              1) экспорт такой продукции могут осуществлять только субъекты, зарегистрированные плательщиками НДС;

              2) таможенное оформление операции по экспорту начинается после регистрации в ЕРНН налоговой накладной, мониторинг которой продолжается в течение трех операционных дней;

              3) анализ происхождения такой продукции, декларирование и уплата налогов по цепочкам поставки осуществляется до фактического вывоза такой продукции за пределы таможенной территории Украины;

              4) нулевую ставку НДС по таким операциям имеют право применять только те субъекты, у которых возврат валютной выручки за предыдущие 12 месяцев составляет не менее 80%. Остальные субъекты такое право будут иметь только после возврата валютной выручки по этим операциям;

              5) для субъектов, которые имеют положительную историю по экспортным операциям с происхождением продукции, зарегистрированы плательщиками НДС не менее года и вовремя подают отчетность, имеют землю, задекларированных работников с надлежащей заработной платой, не имеют долгов по уплате налогов, не находятся в стадии ликвидации, введены признаки безусловной регистрации налоговых накладных.

              "По состоянию на сегодня работой этого режима воспользовалась уже более 1 тысячи субъектов, которые зарегистрировали более 11 тысяч налоговых накладных", - говорится в сообщении.

              ТОП 5 товаров:

              • кукуруза - 1 718 ПН/РК в количестве 5 504,9 тыс. тонн на общий объем 45 935,5 млн грн;
                • масло подсолнечное - 3 822 НН/РК в количестве 804,5 тыс. тоннн на общий объем 37 734,9 млн грн;
                  • пшеница - 982 НН/РК в количестве 2 185,3 тыс. тоннн на общий объем 19 128,3 млн грн;
                    • соевые бобы - 1 045 НН/РК в количестве 596,5 тыс. тоннн на общий объем 9 739,3 млн грн;
                      • рапс - 230 НН/РК в количестве 245,1 тыс. тоннн на общий объем 5 440,5 млн грн.

                        "Нужно отметить, что на сегодня в статусе "отменена регистрация НН/РК в соответствии с подпунктом 97.2 пункта 97 подраздела 2 раздела XX "Переходные положения" НКУ" находится 712 НН/РК у 218 СХД на общий объем 98,8 млрд гривен. Из них направленных на регистрацию в период с 02-06.12.2024 - 419 НН/РК у 150 СХД на общий объем 96,6 млрд гривен", - указали в ГНС.

                        ГНС, как сообщается, осуществляет мониторинг таких операций на постоянной основе не только по субъекту-экспортеру, но и по его цепочкам поставок. "Только честное декларирование, уплата налогов и возврат валютной выручки является залогом регистрации налоговой накладной с целью дальнейшего вывоза такого товара за пределы таможенной территории Украины", - подчеркнули в ведомстве.

                        Справочно

                        В течение 2022-2024 годов ГНС, как сообщается, установлены операции более 1,5 тыс. субъектов, осуществляющих таможенное оформление товаров в режиме "экспорт" и у которых на момент анализа, по данным ИС ГНС, отсутствуют сведения о происхождении экспортируемых товаров, отсутствует уплата налогов, отсутствуют основные средства и земля, банковские счета и тому подобное.

                        По указанным субъектам была направлена соответствующая информация в Гостаможслужбу и БЭБ для принятия мер в пределах компетенции.

                        Упомянутые в сообщении правила работы режима экспортного обеспечения регламентируются ст. 19 прим. 2 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности" и постановлением Кабинета Министров Украины от 29.10.2024 № 1261 "О введении режима экспортного обеспечения".

                        Лилия Подоляк

                        Лилия Подоляк

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