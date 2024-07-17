Упрощает условия для бизнеса: Рада приняла большой дерегуляционный законопроект

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В рф объявили в розыск первого заместителя начальника штаба Сухопутных войск ВСУ Игоря Федорова

В рф объявили в розыск первого заместителя начальника штаба Сухопутных войск ВСУ Игоря Федорова

  •  102806 просмотра
На захваченных территориях оккупанты заставляют амбулатории в первую очередь обслуживать террористические силы рф

На захваченных территориях оккупанты заставляют амбулатории в первую очередь обслуживать террористические силы рф

  •  101294 просмотра
Воздушные Силы информируют об угрозе баллистических ракет противника

Воздушные Силы информируют об угрозе баллистических ракет противника

  •  93343 просмотра
17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

  •  53022 просмотра
Глава Евросовета ответил на письмо Орбана: упрекнул за "мирную миссию" с переговорами с Трампом

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана: упрекнул за "мирную миссию" с переговорами с Трампом

  •  73727 просмотра
публикации
Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

  •  40795 просмотра
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
Эксклюзив

  •  95231 просмотра
Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

  •  148984 просмотра
НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников

НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников
Эксклюзив

  •  160422 просмотра
Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники

Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники
Эксклюзив

16 июля 2024, 09:15  •  149920 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

  •  52970 просмотра
Тысячи испанских болельщиков отдали дань уважения чемпионам Европы

Тысячи испанских болельщиков отдали дань уважения чемпионам Европы

  •  72714 просмотра
16 июля: День благодарности морской свинке, День бухгалтера и аудитора Украины

16 июля: День благодарности морской свинке, День бухгалтера и аудитора Украины

16 июля 2024, 03:07  •  101102 просмотра
Король Чарльз выразил поддержку тренеру сборной Англии по футболу: "Держите голову высоко"

Король Чарльз выразил поддержку тренеру сборной Англии по футболу: "Держите голову высоко"

15 июля 2024, 18:23  •  100400 просмотра
15 июля: День украинской государственности, День крещения Руси-Украины

15 июля: День украинской государственности, День крещения Руси-Украины

15 июля 2024, 03:09  •  114128 просмотра
Актуальное
Упрощает условия для бизнеса: Рада приняла большой дерегуляционный законопроект

Упрощает условия для бизнеса: Рада приняла большой дерегуляционный законопроект

Киев  •  УНН

17 июля 2024, 08:34  •  23513 просмотра

Read in English

Верховная Рада приняла важный дерегуляционный законопроект №7331, который упрощает условия для бизнеса во время военного положения, позволяя ему работать на основе деклараций без получения разрешений и продолжая действие существующих лицензий до конца военного положения.

Верховная Рада приняла большой дерегуляционный законопроект №7331 по упрощению условий для бизнеса на время военного положения, сообщил в среду народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Детали

"Рада приняла большой дерегуляционный законопроект №7331 по упрощению условий осуществления хозяйственной деятельности в период военного (чрезвычайного) положения в Украине. "За" в целом - 237", - написал Железняк в Telegram.

По его словам, основные положения таковы:

  • Субъекты хозяйствования будут приобретать право на осуществление отдельных видов хозяйственной деятельности в период военного положения на основании представления в соответствующие органы лицензирования, разрешительных органов и ЦПАУ декларации об осуществлении хозяйственной деятельности без получения документов разрешительного характера, получение которых предусмотрено законодательством. 
  • Такие декларации будут действовать в период действия военного положения и до конца календарного года, в котором прекращено или отменено военное положение, но не менее трех месяцев со дня его прекращения или отмены. Уже выданные лицензии продлевают срок своего действия до конца военного положения, но не менее трех месяцев со дня его прекращения или отмены. 
  • На период военного положения останавливается проведение плановых проверок органов лицензирования по соблюдению требований законодательства в сфере лицензирования. 
  • Кроме того, Кабмин будет определять порядок представления декларации, перечень сведений, которые вносятся в декларацию, и перечень видов хозяйственной деятельности, которые не могут осуществляться субъектами хозяйствования на основании представления такой декларации.

Гоструда лишают несвойственных функций в рамках дерегуляции23 мая 2024, 06:57 • 18285 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
Эксклюзив
Призываем всех помогать уличным животным в такую жару, и оставлять для них воду в доступных местах - UАnimals
  •  31835 просмотра

Призываем всех помогать уличным животным в такую жару, и оставлять для них воду в доступных местах - UАnimals

Эксклюзив
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
  •  95184 просмотра

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Эксклюзив
В Украине наблюдается тенденция к снижению процентных ставок по депозитам - экономический эксперт
  •  53963 просмотра

В Украине наблюдается тенденция к снижению процентных ставок по депозитам - экономический эксперт

Эксклюзив
Просто и дешево: в КНИИСЭ показали модуль, с помощью которого россияне сбрасывают свои бомбы на Украину (видео)
  •  121639 просмотра

Просто и дешево: в КНИИСЭ показали модуль, с помощью которого россияне сбрасывают свои бомбы на Украину (видео)

Эксклюзив
Пока только Беларусь: Лубинец о странах, которые рф использует для депортации украинских детей
  •  122401 просмотра

Пока только Беларусь: Лубинец о странах, которые рф использует для депортации украинских детей

Эксклюзив
НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников
  •  160416 просмотра

НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников

Эксклюзив
россияне стали чаще затирать маркировку на иностранных комплектующих, которые используют в своих ракетах - Александр Рувин
  •  94044 просмотра

россияне стали чаще затирать маркировку на иностранных комплектующих, которые используют в своих ракетах - Александр Рувин

Эксклюзив
Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники
16 июля 2024, 09:15  •  149913 просмотра

Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники

Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса
16 июля 2024, 07:56  •  147381 просмотра

Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса

Команда МВФ начинает работу в Киеве: о чем будут говорить
16 июля 2024, 07:54  •  59370 просмотра

Команда МВФ начинает работу в Киеве: о чем будут говорить

Популярные

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана: упрекнул за "мирную миссию" с переговорами с Трампом

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана: упрекнул за "мирную миссию" с переговорами с Трампом

  •  73727 просмотра
17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

  •  53022 просмотра
Воздушные Силы информируют об угрозе баллистических ракет противника

Воздушные Силы информируют об угрозе баллистических ракет противника

  •  93343 просмотра
На захваченных территориях оккупанты заставляют амбулатории в первую очередь обслуживать террористические силы рф

На захваченных территориях оккупанты заставляют амбулатории в первую очередь обслуживать террористические силы рф

  •  101294 просмотра
В рф объявили в розыск первого заместителя начальника штаба Сухопутных войск ВСУ Игоря Федорова

В рф объявили в розыск первого заместителя начальника штаба Сухопутных войск ВСУ Игоря Федорова

  •  102806 просмотра

Публикации

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

  •  40795 просмотра
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
Эксклюзив

  •  95231 просмотра
Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

  •  148984 просмотра
НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников

НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников
Эксклюзив

  •  160422 просмотра
Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники

Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники
Эксклюзив

16 июля 2024, 09:15  •  149920 просмотра

Война

В Мирнограде из-под завалов спасли кота: его мяуканье спасло жизнь хозяйке перед обстрелом

В Мирнограде из-под завалов спасли кота: его мяуканье спасло жизнь хозяйке перед обстрелом

  •  213 просмотра
Экс-разведчик Червинский вышел под залог

Экс-разведчик Червинский вышел под залог

  •  12007 просмотра
Армия рф утром ударила по Херсону: ранена 47-летняя женщина

Армия рф утром ударила по Херсону: ранена 47-летняя женщина

  •  14829 просмотра
россияне атаковали Черниговщину FPV- дронами, из минометов и артиллерии: прозвучало 25 взрывов

россияне атаковали Черниговщину FPV- дронами, из минометов и артиллерии: прозвучало 25 взрывов

  •  20709 просмотра
"Шахед", залетев в беларусь, взорвался в 55 км от бобруйска - "Гаюн"

"Шахед", залетев в беларусь, взорвался в 55 км от бобруйска - "Гаюн"

  •  20154 просмотра

политика

Рада поддержала два законопроекта касательно ВПЛ: о чем идет речь

Рада поддержала два законопроекта касательно ВПЛ: о чем идет речь

  •  552 просмотра
Украина и Чехия согласовали сотрудничество в борьбе с преступностью и обеспечении публичного порядка

Украина и Чехия согласовали сотрудничество в борьбе с преступностью и обеспечении публичного порядка

  •  4657 просмотра
Безуглая вышла из фракции "Слуги народа"

Безуглая вышла из фракции "Слуги народа"

  •  21265 просмотра
Упрощает условия для бизнеса: Рада приняла большой дерегуляционный законопроект

Упрощает условия для бизнеса: Рада приняла большой дерегуляционный законопроект

  •  24366 просмотра
10-й годовщина крушения рейса MH17: операция рф по дезинформации не отвлечет от фактов, установленных судом - ЕС

10-й годовщина крушения рейса MH17: операция рф по дезинформации не отвлечет от фактов, установленных судом - ЕС

  •  39171 просмотра

Война

В Мирнограде из-под завалов спасли кота: его мяуканье спасло жизнь хозяйке перед обстрелом

В Мирнограде из-под завалов спасли кота: его мяуканье спасло жизнь хозяйке перед обстрелом

  •  213 просмотра
Экс-разведчик Червинский вышел под залог

Экс-разведчик Червинский вышел под залог

  •  12007 просмотра
Армия рф утром ударила по Херсону: ранена 47-летняя женщина

Армия рф утром ударила по Херсону: ранена 47-летняя женщина

  •  14829 просмотра
россияне атаковали Черниговщину FPV- дронами, из минометов и артиллерии: прозвучало 25 взрывов

россияне атаковали Черниговщину FPV- дронами, из минометов и артиллерии: прозвучало 25 взрывов

  •  20709 просмотра
"Шахед", залетев в беларусь, взорвался в 55 км от бобруйска - "Гаюн"

"Шахед", залетев в беларусь, взорвался в 55 км от бобруйска - "Гаюн"

  •  20154 просмотра

политика

Рада поддержала два законопроекта касательно ВПЛ: о чем идет речь

Рада поддержала два законопроекта касательно ВПЛ: о чем идет речь

  •  552 просмотра
Украина и Чехия согласовали сотрудничество в борьбе с преступностью и обеспечении публичного порядка

Украина и Чехия согласовали сотрудничество в борьбе с преступностью и обеспечении публичного порядка

  •  4657 просмотра
Безуглая вышла из фракции "Слуги народа"

Безуглая вышла из фракции "Слуги народа"

  •  21265 просмотра
Упрощает условия для бизнеса: Рада приняла большой дерегуляционный законопроект

Упрощает условия для бизнеса: Рада приняла большой дерегуляционный законопроект

  •  24366 просмотра
10-й годовщина крушения рейса MH17: операция рф по дезинформации не отвлечет от фактов, установленных судом - ЕС

10-й годовщина крушения рейса MH17: операция рф по дезинформации не отвлечет от фактов, установленных судом - ЕС

  •  39171 просмотра

Новости Бизнеса

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

12 июля 2024, 10:54  •  105616 просмотра
18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

10 июля 2024, 07:42  •  113971 просмотра
"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  142212 просмотра

Экономика

Блок АЭС вернули в работу после ремонта: Минэнерго ожидает существенного влияния на стабильность энергосистемы

Блок АЭС вернули в работу после ремонта: Минэнерго ожидает существенного влияния на стабильность энергосистемы

  •  1046 просмотра
Инфляция и экономические риски: МВФ предупреждает о серьезной финансовой неопределенности в мире

Инфляция и экономические риски: МВФ предупреждает о серьезной финансовой неопределенности в мире

  •  3821 просмотра
Упрощает условия для бизнеса: Рада приняла большой дерегуляционный законопроект

Упрощает условия для бизнеса: Рада приняла большой дерегуляционный законопроект

  •  24366 просмотра
Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

  •  40677 просмотра
Графиков отключений на фоне жары станет больше с 11 часов, из-за непогоды обесточивания в двух областях - Укрэнерго

Графиков отключений на фоне жары станет больше с 11 часов, из-за непогоды обесточивания в двух областях - Укрэнерго

  •  10554 просмотра

Киев

В Киеве ухудшилось качество воздуха: названа причина

В Киеве ухудшилось качество воздуха: названа причина

  •  34389 просмотра
Киевский строитель заработал 5,5 млн грн на продаже коммунальщикам некачественной соли от гололеда

Киевский строитель заработал 5,5 млн грн на продаже коммунальщикам некачественной соли от гололеда

  •  33702 просмотра
В Киеве произошел пожар в бизнес-центре на Печерске: есть пострадавшие

В Киеве произошел пожар в бизнес-центре на Печерске: есть пострадавшие

15 июля 2024, 17:08  •  53354 просмотра
Жара в Киеве установила в июле уже 10 рекордов

Жара в Киеве установила в июле уже 10 рекордов

15 июля 2024, 11:03  •  54329 просмотра
В Киеве с начала вторжения рф погиб 201 человек, в том числе 10 детей, 680 человек ранены - КГВА

В Киеве с начала вторжения рф погиб 201 человек, в том числе 10 детей, 680 человек ранены - КГВА

15 июля 2024, 08:35  •  58674 просмотра