Упрощает условия для бизнеса: Рада приняла большой дерегуляционный законопроект
Киев • УНН
Верховная Рада приняла важный дерегуляционный законопроект №7331, который упрощает условия для бизнеса во время военного положения, позволяя ему работать на основе деклараций без получения разрешений и продолжая действие существующих лицензий до конца военного положения.
Верховная Рада приняла большой дерегуляционный законопроект №7331 по упрощению условий для бизнеса на время военного положения, сообщил в среду народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.
Детали
"Рада приняла большой дерегуляционный законопроект №7331 по упрощению условий осуществления хозяйственной деятельности в период военного (чрезвычайного) положения в Украине. "За" в целом - 237", - написал Железняк в Telegram.
По его словам, основные положения таковы:
- Субъекты хозяйствования будут приобретать право на осуществление отдельных видов хозяйственной деятельности в период военного положения на основании представления в соответствующие органы лицензирования, разрешительных органов и ЦПАУ декларации об осуществлении хозяйственной деятельности без получения документов разрешительного характера, получение которых предусмотрено законодательством.
- Такие декларации будут действовать в период действия военного положения и до конца календарного года, в котором прекращено или отменено военное положение, но не менее трех месяцев со дня его прекращения или отмены. Уже выданные лицензии продлевают срок своего действия до конца военного положения, но не менее трех месяцев со дня его прекращения или отмены.
- На период военного положения останавливается проведение плановых проверок органов лицензирования по соблюдению требований законодательства в сфере лицензирования.
- Кроме того, Кабмин будет определять порядок представления декларации, перечень сведений, которые вносятся в декларацию, и перечень видов хозяйственной деятельности, которые не могут осуществляться субъектами хозяйствования на основании представления такой декларации.
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