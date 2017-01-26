Уполномоченный по делам ЕСПЧ: ко мне ходят люстрированные чиновники

КИЕВ. 26 января. УНН. Когда национальная система судопроизводства пройдена у человека остается один шанс отстоять свои права - обратиться в Европейский суд по правам человека. Об особенностях взаимодействия с наднациональным органом правосудия, специфике рассмотрения обращений и коммуникации с Украиной корреспондент УНН пообщался с Уполномоченным по делам ЕСПЧ Иваном Лищиной.

- Появилась информация о том, что родственники погибших в Волновахе собираются обратиться в ЕСПЧ с иском против Украины и РФ. Есть ли у вас такая информация?

- Нет. Мы узнаем о наличии иска после того, как нам пишет ЕСПЧ. Эта процедура называется "коммуникация". Она происходит после того, как заявитель подал заявление, оно было предварительно оценено юристами ЕСПЧ, затем соответствующими судьями, которые решили, что в той или иной ситуации есть вероятность того, что есть нарушения прав человека. После этого суд нам по закрытой связи с судом пересылает информацию, которая содержит само заявление, приложены документы, изложение фактов, подготовленные юристами ЕСПЧ и вопрос по делу. Например, вопрос исчерпали ли заявители национальные средства защиты, не было ли нарушено правило, что заявление должно быть подано в течение 6 месяцев после возбуждения...

- То есть когда суд принимает уже к рассмотрению заявление...

- Именно так. Как правило, это абсолютно непредсказуемо, сколько суд потратит времени, чтобы коммуницировать то или иное заявление. Суд в каких-то делах коммуницирует в течение года - это очень быстро. Некоторые дела, есть такие случаи, могут лежать еще с 2009 года, 2010 года, они лежат до сих пор не коммуницированы. Я не видел что они жалуются, что произошло и как. Есть такая вероятность, что суд вообще ничего коммуницировать не будет и пришлет им письмо о том, что заявление не принято. Мы об этом не знаем. Пока мы не получим информацию от суда прямой электронной связью, мы об этом ничего не узнаем.

- Всего в 2016 году сколько жалоб по Украине рассматривалось в ЕСПЧ?

- На этот вопрос невозможно ответить. К нам доходят только коммуницированныедела...

- Сколько было коммуницированых дел?

- Как считать? Коммуницируется более 10% дел. Сколько суд не коммуницирует и решает, что дело не соответствует критериям приемлемости мы не можем установить. У нас нет этой статистики. После того, как происходит коммуникация не значит, что завтра будет решение. Бывает так, что ЕСПЧ может где-то до 5 лет после коммуникации решение не принимать - дело может не выноситься на рассмотрение по любым причинам на палату. Более того, в некоторых делах после коммуникации, когда мы пишем ответ государства, заявитель может вообще не появиться. То есть коммуникация состоялась, а решения не будет, потому что суд исключит дело с рассмотрения в связи с тем, что заявитель потерял интерес в этому делу. Вообще может быть, что дело очень долго после коммуникации, лет 5 не рассматривается и заявитель потерял интерес и ЕСПЧ перед тем, как выносить дело на рассмотрение палаты может написать письмо заявителю с вопросом: "А вы вообще заинтересованы в рассмотрении дела?" До того как меня назначили я был адвокатом и представлял интересы заявителей против государства в ЕСПЧ и мы получали такие письма.

В 2016 году было принято 73 решения по существу по Украине, то есть в которых было констатировано нарушение Конвенции, 31 решение об одобрении условий мирового соглашения и 21 решение об одобрении условий односторонней декларации. И опять же, интересный вопрос, сколько ЕСПЧ рассмотрел заявлений. Мы перед Новым Годом получили новое решение ЕСПЧ, в котором были объединены 383 заявления. То есть решение одно, а заявлений было рассмотрено 383, потому что они характеризовались похожим предметом заявлений, а именно невыполнение или длительное выполнение решений национальных судов. Большое количество заявлений также включают решение ЕСПЧ по продолжительности рассмотрения национальными судами гражданских и уголовных дел, но здесь речь идет обычно о десятках.

- Как часто Украина проигрывает в ЕСПЧ, то есть как часто суд выносит решение в пользу заявителя?

- Интересный вопрос, потому что ЕСПЧ может принять одно из двух решений - он может принять решение о неприемлемости на уровне судьи единолично, он может принять решение комитетом из трех судей в пользу заявителя, он может принять или решение, или решение на уровне палаты из семи судей. Может быть решение о неприемлемости или решение в пользу или не в пользу заявителя. Ситуация, когда Суд бы принимал решение в пользу государства, то есть рассмотрел дело по существу и установил, что заявление является приемлемым, но по сути нарушений нет, немного. Если Суд заранее знает, что не будет нарушений и проблем нет, он вообще не коммуницирует дело, и мы возвращаемся к тем 90% дел, которые суд вычищает с помощью единоличного состава. Если мы считаем, сколько решений при рассмотрении более или менее по сути палатой из семи судей было принято в пользу Украины, то есть суд установил палатой, не было нарушений прав человека, или дело не является приемлемым, надо посмотреть. Но такие дела есть. Мы не можем сказать, что мы проигрываем все 100% дел. Например, довольно часто заявители говорят суду ложь, в частности, что решение суда в его пользу не выполнено, а мы даем информацию, что оно выполнено... Недавно у нас было решение о неприемлемости по делу Ижаченко, в котором заявитель жаловалась на условия содержания в пенитенциарном учреждении. Она говорила, что ей не оказывалась медицинская помощь. Но мы выяснили, что ей предлагалась несколько раз помощь, но она отказывалась. ЕСПЧ установил, что здесь нарушения нет, и принял решение в пользу государства.

- Какая сумма компенсации, выплаченной в 2016 году по решениям ЕСПЧ?

- Я не готов др копейки сказать, но во исполнение решений Европейского суда из государственного бюджета было выплачено примерно 612 млн грн.

- Рассматриваются ли дела в отношении высокопоставленных чиновников, чиновников которые были люстрированы?

- Люстрированные чиновники ко мне ходят. Они подают заявления в Суд или говорят что подают заявления. Но я не знаю действительно ли они подали заявление. Правительству на сегодня еще ничего не было коммуницировано. Ни одно дело официально не поступало... Эти чиновники ко мне приходят и говорят: "Заключайте с нами мировое соглашение". Я говорю: "Как я буду с вами заключать мировое соглашение, если вообще не видел что вы пожаловались?". Даже если они мне приносят копию заявления своего, я все равно не знаю подали ли они это заявление в ЕСПЧ, принесли ли они мне настоящую копию заявления.

- Что касается решения ЕСПЧ, согласно которому признано, что 13 украинских судей уволены незаконно и они должны получить компенсацию от государства...

- 18 судей, из них 4 судьи не получили компенсацию морального вреда и только одному лицу присуждено возмещенио материального ущерба.

- Украина будет выполнять решение, каким образом? Где будут взяты средства для выполнение данного решения?

- Конечно. Выполнение решения - это наименьшая из проблем, потому что есть отдельная бюджетная программа, на которую в соответствии выделяются средства из бюджета. СМИ сообщали, что у нас есть большая задолженность по этим делам (выплаты компенсаций по решениям ЕСПЧ - ред.). У нас вообще нет никакой задолженности по делам. Когда решение вступит в законную силу (по судьям - ред.), это будет через 3 месяца, мы переведем решение, предоставим информацию о том, какие суммы должны быть уплачены Государственной исполнительной службе (ГИС). Выполняет ДИС. После этого ДИС открывает исполнительное производство, сформирует дело, подготовит соответствующие документы и направит в Департамент финансового обеспечения и бухгалтерского учета. Выплата средств по решениям Европейского суда осуществляется Государственной казначейской службой Украины согласно платежным поручениям, которые формируются Министерством юстиции Украины на основании постановлений об открытии исполнительного производства и требований государственных исполнителей.

- Сколько времени процедура занимает?

- Это зависит от того, как реагируют заявители. У нас бывают такие случаи, когда деньги выделяются, они даже уплачиваются из бюджета на специальные счета ГИС, а заявитель вообще не появляется. Затем средства возвращаются через год в государственный бюджет, и бывает, что после этого у нас появляются заявители, и мы ломаем голову что делать и как заплатить. Но если заявитель четко нас информирует о том, есть ли у него счет, на который платить, то срок уплаты составляет не более 3 месяцев.

Я бы сказал нас удовлетворило это решение (относительно уволенных судей - ред.). Была история, если помните есть судья Александр Волков из Верховного суда, которого во времена Януковича уволили. Он обратился в ЕСПЧ с жалобой о том, что процедура его увольнения не отвечала требованиям Европейской конвенции по правам человека, а именно ст.6, то есть право на справедливый суд и ст.8 право на уважение личной жизни. ЕСПЧ тогда очень внимательно просмотрел всю процедуру по которой его освобождали и установил, что действительно имело место нарушение. Это решение 2013 года. Суд нашел кучу нарушений. ЕСПЧ обратил внимание на то, что основанием для увольнения судьи было нарушение им присяги, но никто не понимал что значит "нарушение присяги".

Кроме того, члены ВСЮ обязательно были постоянно задействованы в этом Совете. И они могли быть кем-то другим, например, депутатами ВРУ и членами того же профильного комитета, который принимал решение о представлении вопроса в сессионный зал. То есть лицо сначала говорило, что этот судья нарушает присягу, затем голосовало в ВСЮ, потом еще раз голосовало на комитете, а затем еще раз голосовало в зале Верховной Рады. ЕСПЧ решил, что в этом есть нарушения. Также, система формирования ВСЮ, которая была в то время не позволяла создать большинство судей-членов ВСЮ. В-третьих, ЕСПЧ нашел, что само голосование в ВРУ тоже можно было поставить под сомнение, потому что, как всегда, голосовал один человек за всю фракцию. Когда дело подавалось в ВАСУ, во-первых, это дело рассматривалось специальной палатой которая формировалась из-за непрозрачной процедуры, а во-вторых, даже если оно находило, что имеет место нарушение и решение было незаконным, они не могли отменить решение ВРУ об увольнении. Решение ВАСУ нельзя было вообще обжаловать. ЕСПЧ нашел, что здесь есть нарушения. Он не сказал, что Волкова уволили неправильно, что его не надо было увольнять, а сказали что технически процедура нарушила требования ст.6 и 8 Европейской конвенции по правам человека.

- С этими судьями ситуация аналогичная?

- Абсолютно. Здесь решение было абсолютно предсказуемым. То есть они были уволены по той же процедуре и решение ЕСПЧ можно было предсказать заранее. Суд повторил все то, что уже сказал в деле Волкова. Здесь возникает много вопросов. Система уже начала меняться в 2012 году. Например, Специальную палату ВАСУ отменили, дела пересматривались общими палатами ВАСУ, ВАСУ получил право отменять те решения, которые устанавливал незаконными, и решение ВАСУ можно было обжаловать, подать кассацию в Верховный суд Украины. Сейчас, после принятия закона о Высшем совете правосудия система вообще изменилась. ВРУ выключилась из этого процесса, решение принимает исключительно ВРП, в ВРП большинство судей, члены ВРП работают там на постоянной основе, член, который поднял вопрос о несоответствии судьи не вправе голосовать...

- То есть нарушений процедуры увольнения больше не будет?

- Да. Я не уверен, что будет, когда судья пожалуется о том, что его уволили после 2012 года. Я не знаю какое решение примет ЕСПЧ. Он теоретически может сказать, что мы (Украина - ред.) все не изменили, но изменили процедуру обжалования в суде и этого достаточно, чтобы выполнить наши требования...

По поводу того чем можно удивиться - это то, что это решение предоставляет большой кредит доверия Правительству Украины по выполнению общей реформы правосудия, которая сейчас происходит. Здесь есть несколько моментов, которые отличают это решение (об увольнении 18 судей - ред.) От решения по делу Волкова. Во-первых, сумма назначенной компенсации значительно меньше. Волков ЕСПЧ назначил 6 тыс. евро компенсации морального плюс 12 тыс евро компенсации расходов на юриста. В этом деле (об увольнении 18 судей - ред.) они меньше компенсацию присудили всем 4-м вообще ничего не присудили, потому что, скорее всего, они не подали вовремя заявление об уплате им компенсации или не заявляли требований по возмещению им определенной компенсации.

- Почему такая разница в суммах - всем судьям должна быть выплачена компенсация в размере 5 тыс евро, а судье Лилии Васиной - 14?

- Там не 14, там 5 плюс 8. То есть ей назначено 13 тыс евро. Очень важно, по делу Волкова ЕСПЧ установил, что компенсация материального ущерба в размере недополученных зарплат и надбавок судьей за то время, когда он был уволен, суд конкретную сумму не назначил, но предоставил сторонам возможность заключить мировое соглашение. Мы сейчас ведем переговоры по этому поводу. Но суд оставил этот вопрос на дальнейшее рассмотрение, то есть если мы сейчас не достигнем какого-то мирового соглашения по этому поводу, ЕСПЧ по своему усмотрению решит размер суммы, но она будет назначена в любом случае.

В этом деле по освобождению ряда судей ЕСПЧ вообще не назначил никому, кроме Л.Васиной, любых сумм материального ущерба, только моральную. Ей почему-то назначили 8 тыс. евро материального ущерба. Мы не очень понимаем, почему именно ей. Наверное она была более убедительной. Суд посчитал, что те суммы материального ущерба, которые они требовали, необоснованны.

В отличие от решения по делу Волкова, ЕСПЧ не повелел государству восстановить этих судей на должностях. По делу Волкова он прямо предположил, что судья должен быть восстановлен. В этих делах ЕСПЧ очень метко сказал, что в Украине происходит общая реформа, мы не можем сказать, что новая система просмотра дисциплинарной ответственности судей не соответствует нашим требованиям, она новая, мы ее еще не изучали, поэтому мы будем предварительно считать, что она является эффективной и поэтому оставим за государством вопрос их восстановления. Наверное надо пересматривать (вопрос их освобождения ред.), но на каких основаниях это будет, результат будет - это суд оставил на усмотрение государства. Конечно, потом будет контроль со стороны Комитета министров Совета Европы - это орган, который следит за выполнением (решений ЕСПЧ ред.). Мы будем отчитываться ему что происходит, но в любом случае ЕСПЧ выдал кредит доверия именно новой судебной системе Украины, что она справедливо пересмотрит эти дела.