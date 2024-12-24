Употреблял наркотики и платил за секс с несовершеннолетней: в Конгрессе США обнародовали скандальный отчет по делу Гетца

ukenru
До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект
 • 67058 просмотра

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект

Эксклюзив
Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать
 • 105637 просмотра

Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать

Эксклюзив
Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов
 • 107801 просмотра

Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов

Эксклюзив
"Это возвращение к советским временам коррупции" - Олег Климов о предложениях квотирования лекарств
 • 110613 просмотра

"Это возвращение к советским временам коррупции" - Олег Климов о предложениях квотирования лекарств

Эксклюзив
Темпы украинизации замедлились, в частности из-за русификации медиапространства - Кремень
 • 104426 просмотра

Темпы украинизации замедлились, в частности из-за русификации медиапространства - Кремень

В Украине начались аварийные отключения света: какие регионы
 • 102274 просмотра

В Украине начались аварийные отключения света: какие регионы

Эксклюзив
"Чувствуем себя массовкой". Во Всеукраинской фармацевтической палате пожаловались, что законодатели принимают решения без обсуждения с профессиональным сообществом
 • 100578 просмотра

"Чувствуем себя массовкой". Во Всеукраинской фармацевтической палате пожаловались, что законодатели принимают решения без обсуждения с профессиональным сообществом

Эксклюзив
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
 • 111183 просмотра

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Эксклюзив
"Поиздевались не только над "Укртатнафтой": экс-глава налоговой Хмельницкой области о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
 • 83418 просмотра

"Поиздевались не только над "Укртатнафтой": экс-глава налоговой Хмельницкой области о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Эксклюзив
"Стоимость среднего продуктового набора в этом году выросла на 13-14%": эксперт рассказал, почему подорожали продукты и что будет дальше
 • 100814 просмотра

"Стоимость среднего продуктового набора в этом году выросла на 13-14%": эксперт рассказал, почему подорожали продукты и что будет дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Авария российских танкеров вблизи Керченского пролива: у берегов рф гибнут дельфины

Авария российских танкеров вблизи Керченского пролива: у берегов рф гибнут дельфины

 • 22098 просмотра
Дроны атакуют аэродром в Ростовской области: что известно

Дроны атакуют аэродром в Ростовской области: что известно

 • 24581 просмотра
"Нафтогаз Украины" потратит до 4,5 млн гривен на поиск нового руководителя компании

"Нафтогаз Украины" потратит до 4,5 млн гривен на поиск нового руководителя компании

 • 23807 просмотра
Рассчитываем на сильный голос Пекина: Зеленский принял нового посла Китая и рассказал об участии КНДР в войне против Украины

Рассчитываем на сильный голос Пекина: Зеленский принял нового посла Китая и рассказал об участии КНДР в войне против Украины

 • 22017 просмотра
Недальновидность энергетической политики Фицо создает угрозы для Европы: МИД о визите премьера Словакии в рф

Недальновидность энергетической политики Фицо создает угрозы для Европы: МИД о визите премьера Словакии в рф

 • 16108 просмотра
публикации
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

 • 109001 просмотра
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
Эксклюзив

 • 111181 просмотра
Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

 • 116511 просмотра
Рождественские суеверия и приметы

Рождественские суеверия и приметы

 • 119167 просмотра
Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков

Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков
Эксклюзив

 • 150989 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

23:27 • 10351 просмотра
Михаэль Шумахер станет дедушкой: дочь Джина ждет первенца

Михаэль Шумахер станет дедушкой: дочь Джина ждет первенца

 • 63519 просмотра
В Австралии умер знаменитый крокодил, который снялся в легендарном фильме

В Австралии умер знаменитый крокодил, который снялся в легендарном фильме

 • 83853 просмотра
Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не скоро: конфликт между Барбарой Брокколи и Amazon

Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не скоро: конфликт между Барбарой Брокколи и Amazon

 • 106778 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

 • 112324 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Употреблял наркотики и платил за секс с несовершеннолетней: в Конгрессе США обнародовали скандальный отчет по делу Гетца

Употреблял наркотики и платил за секс с несовершеннолетней: в Конгрессе США обнародовали скандальный отчет по делу Гетца

Киев  •  УНН

 • 3633 просмотра

Read in English

Комитет по этике обнаружил, что Мэтт Гетц нарушал правила Палаты представителей, включая оплату сексуальных услуг и хранение наркотиков. Расследование длилось несколько лет и помешало его назначению генпрокурором.

Комитет по этике Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет после расследования дела бывшего конгрессмена от Флориды Мэтта Гетца. Об этом сообщает The Washington Post, передает УНН.

Детали

Избранный президент США Дональд Трамп собирался назначить его на должность генерального прокурора, но Гетц снял свою кандидатуру после обвинений в сексуальных домогательствах к 17-летней девушке.

В отчете Комитета говорится, что в ходе расследования было доказано, что Гетц "нарушил правила Палаты представителей и другие стандарты поведения, запрещающие проституцию, половые сношения с несовершеннолетними, употребление запрещенных наркотиков, недопустимые подарки, особые услуги или привилегии, а также препятствие работе Конгресса". 

Отмечается, что в отчете приводятся "существенные доказательства" того, что с 2017 по 2020 год Гетц "регулярно платил женщинам за участие в сексуальных отношениях с ним", а с 2017 по 2019 год хранил запрещенные наркотики, включая кокаин и экстази, "несколько раз в разных случаях".

Комитет также рассматривал поездку Гетца на Багамы в 2018 году, где он принял в подарок транспорт и жилье. Кроме того, отмечается, что бывший конгрессмен "сознательно и намеренно пытался помешать расследованию Комитетом его поведения".

Image

The Washington Post пишет, что комиссия проводила "многолетнее расследование" в отношении Гетца и обвинений в его адрес. Источники говорят, отчет комиссии якобы откладывали после того, как он стал кандидатом Трампа на должность генпрокурора.  

Напомним,

Мэтт Гетц снял свою кандидатуру на должность генпрокурора после встреч с сенаторами-республиканцами. Решение связано с расследованием Комитета по этике относительно обвинений в сексуальных домогательствах.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаКриминал и ЧПНовости Мира
bagamiБагамы
kongress-soedinennikh-shtatov-amerikiКонгресс Соединенных Штатов Америки
donald-trampДональд Трамп
floridaФлорида