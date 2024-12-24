Употреблял наркотики и платил за секс с несовершеннолетней: в Конгрессе США обнародовали скандальный отчет по делу Гетца
Киев • УНН
Комитет по этике обнаружил, что Мэтт Гетц нарушал правила Палаты представителей, включая оплату сексуальных услуг и хранение наркотиков. Расследование длилось несколько лет и помешало его назначению генпрокурором.
Комитет по этике Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет после расследования дела бывшего конгрессмена от Флориды Мэтта Гетца. Об этом сообщает The Washington Post, передает УНН.
Детали
Избранный президент США Дональд Трамп собирался назначить его на должность генерального прокурора, но Гетц снял свою кандидатуру после обвинений в сексуальных домогательствах к 17-летней девушке.
В отчете Комитета говорится, что в ходе расследования было доказано, что Гетц "нарушил правила Палаты представителей и другие стандарты поведения, запрещающие проституцию, половые сношения с несовершеннолетними, употребление запрещенных наркотиков, недопустимые подарки, особые услуги или привилегии, а также препятствие работе Конгресса".
Отмечается, что в отчете приводятся "существенные доказательства" того, что с 2017 по 2020 год Гетц "регулярно платил женщинам за участие в сексуальных отношениях с ним", а с 2017 по 2019 год хранил запрещенные наркотики, включая кокаин и экстази, "несколько раз в разных случаях".
Комитет также рассматривал поездку Гетца на Багамы в 2018 году, где он принял в подарок транспорт и жилье. Кроме того, отмечается, что бывший конгрессмен "сознательно и намеренно пытался помешать расследованию Комитетом его поведения".
The Washington Post пишет, что комиссия проводила "многолетнее расследование" в отношении Гетца и обвинений в его адрес. Источники говорят, отчет комиссии якобы откладывали после того, как он стал кандидатом Трампа на должность генпрокурора.
Напомним,
Мэтт Гетц снял свою кандидатуру на должность генпрокурора после встреч с сенаторами-республиканцами. Решение связано с расследованием Комитета по этике относительно обвинений в сексуальных домогательствах.