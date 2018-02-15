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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 70933 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 86538 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 89248 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109571 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101075 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104839 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111802 просмотра

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УПЛ провела жеребьевку второго этапа чемпионата Украины

УПЛ провела жеребьевку второго этапа чемпионата Украины

Киев  •  УНН

 • 10469 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Президентской ложе НСК “Олимпийский” состоялась жеребьевка и заключения календаря второго этапа чемпионата УПЛ 2017/18 годов. Об этом сообщает пресс-служба турнира, передает УНН.

Стартовый тур второго этапа (23-й в чемпионате) намечен на 10 марта. В данном туре будут сыграны по три поединка в верхней шестерке и в нижней.

В верхней части Премьер-лиги вторая команда в турнирной таблице по итогам первого этапа принимать дома 5-ю команду.

В нижней сетке 8-я принимать 11-ю, к 10-й в гости пожалует 7-я, а 9-принимать 12-ю.

Примечательно, что в случае изменения ситуации в Премьер-лиге поединки второго этапа УПЛ между грандами “Динамо” и “Шахтером” состоится 14 апреля и 19 мая.

Добавим также, до завершения I этапа чемпионата осталось сыграть три тура: 20-й состоится в следующие выходные.

Украинские Национальные Новости

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