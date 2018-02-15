УПЛ провела жеребьевку второго этапа чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Президентской ложе НСК “Олимпийский” состоялась жеребьевка и заключения календаря второго этапа чемпионата УПЛ 2017/18 годов. Об этом сообщает пресс-служба турнира, передает УНН.
Стартовый тур второго этапа (23-й в чемпионате) намечен на 10 марта. В данном туре будут сыграны по три поединка в верхней шестерке и в нижней.
В верхней части Премьер-лиги вторая команда в турнирной таблице по итогам первого этапа принимать дома 5-ю команду.
В нижней сетке 8-я принимать 11-ю, к 10-й в гости пожалует 7-я, а 9-принимать 12-ю.
Примечательно, что в случае изменения ситуации в Премьер-лиге поединки второго этапа УПЛ между грандами “Динамо” и “Шахтером” состоится 14 апреля и 19 мая.
Добавим также, до завершения I этапа чемпионата осталось сыграть три тура: 20-й состоится в следующие выходные.