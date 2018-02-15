УПЛ провела жеребкування другого етапу чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Президентській ложі НСК “Олімпійський” відбулося жеребкування й укладання календаря ІІ етапу чемпіонату УПЛ 2017/18 років. Про це інформує прес-служба турніру, передає УНН.
Стартовий тур другого етапу (23-й в чемпіонаті) намічений на 10 березня. У даному турі будуть зіграні по три поєдинки у верхній шістці та в нижній.
У верхній частині Прем’єр-ліги друга команда в турнірній таблиці за підсумками першого етапу прийматиме вдома 5-ту команду.
У нижній сітці 8-ма прийматиме 11-ту, до 10-ї в гості завітає 7-ма, а 9-та прийматиме 12-ту.
Примітно, що у разі не змінення ситуації в Прем’єр-лізі поєдинки другого етапу УПЛ між грандами “Динамо” та “Шахтарем” відбудуться 14 квітня та 19 травня.
Додамо також, до завершення І етапу чемпіонату залишилося зіграти три тури: 20-й відбудеться наступними вихідними.