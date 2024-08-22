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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умеров обсудил оборонные потребности Украины с заместителем начальника Штаба обороны Великобритании

Умеров обсудил оборонные потребности Украины с заместителем начальника Штаба обороны Великобритании

Киев  •  УНН

22 августа 2024, 18:16  •  14390 просмотра

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Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с заместителем начальника Штаба обороны Великобритании. Обсуждались оборонные потребности Украины и важность дальнобойного вооружения для защиты от российских авиаударов.

В четверг, 22 августа, министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил потребности Украины с заместителем начальника Штаба обороны Великобритании Харви Смитом. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.

Детали

Сегодня имел важную встречу в Киеве с заместителем начальника Штаба обороны Великобритании по стратегиям и военным операциям Харви Смитом. Основная тема встречи - оборонные потребности Украины

- заявил Умеров. 

Министр подчеркнул, что Великобритания была и остается одним из ключевых и решительных союзников Украины в борьбе с российской агрессией.

Для нас критически важно не допустить накопления вражеских сил вблизи нашей территории. Не менее важно - иметь возможность уничтожать военные цели в тылу рф дальнобойным западным вооружением. Это - едва ли не единственный путь обезопасить наших людей от КАБов и других разрушительных авиаударов врага

- объясняет глава Минобороны. 

Он также подчеркнул, что мир получил достаточно доказательств того, что россия понимает только силу. Он призвал партнеров продемонстрировать решимость и наличие такой силы, которая остановит агрессора.

Напомним

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призвал международных партнеров снять ограничения по использованию их оружия для ударов по рф.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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