Умеров обсудил оборонные потребности Украины с заместителем начальника Штаба обороны Великобритании

В четверг, 22 августа, министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил потребности Украины с заместителем начальника Штаба обороны Великобритании Харви Смитом. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.

Детали

Сегодня имел важную встречу в Киеве с заместителем начальника Штаба обороны Великобритании по стратегиям и военным операциям Харви Смитом. Основная тема встречи - оборонные потребности Украины - заявил Умеров.

Министр подчеркнул, что Великобритания была и остается одним из ключевых и решительных союзников Украины в борьбе с российской агрессией.

Для нас критически важно не допустить накопления вражеских сил вблизи нашей территории. Не менее важно - иметь возможность уничтожать военные цели в тылу рф дальнобойным западным вооружением. Это - едва ли не единственный путь обезопасить наших людей от КАБов и других разрушительных авиаударов врага - объясняет глава Минобороны.

Он также подчеркнул, что мир получил достаточно доказательств того, что россия понимает только силу. Он призвал партнеров продемонстрировать решимость и наличие такой силы, которая остановит агрессора.

Напомним

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призвал международных партнеров снять ограничения по использованию их оружия для ударов по рф.