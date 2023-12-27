Уличное укрытие в Херсоне не выдержало обстрела

В Херсоне одно из наземных железобетонных укрытий было разрушено в результате утреннего обстрела со стороны российских войск. Об этом пишут местные паблики, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, прицельный удар был нанесен из ствольной артиллерии 152 мм.

Напомним

26 декабря россияне нанесли удар по железнодорожному вокзалу Херсона и эвакуационному поезду. Во время обстрела погиб лейтенант полиции из Кировоградской области, еще двое полицейских - в больнице с осколочными ранениями. Также ранения получили двое гражданских.

По Херсону россияне выпустили 90 снарядов, область атаковали 161 раз: трое погибших, 16 раненых