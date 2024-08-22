Укрзализныця запускает постоянный поезд Интерсити+ между Киевом и Одессой
Киев • УНН
УЗ назначает постоянный поезд Интерсити+ между Киевом и Одессой с 6 сентября. Поезд будет курсировать три раза в неделю в обоих направлениях, билеты доступны через различные каналы продаж.
Укрзализныця назначает на постоянной основе курсирование поезда Интерсити+ между Киевом и Одессой, сообщили в четверг в пресс-службе УЗ, передает УНН.
Мы подумали, взвесили все «за» и «против», оценили спрос и решили, что ничто (в том числе - наступление осени) не остановит поезда, время которого пришло! Поэтому Укрзализныця назначает на постоянной основе курсирование поезда Интерсити+ между Киевом и Одессой!
Поезд №763/764 будет отправляться из Киева с 6 сентября по средам, пятницам и воскресеньям в 14:56 и прибывать в Одессу в 22:28 (как раз до начала комендантского часа - будет еще немного времени на вечерний променад).
В обратном направлении, из Одессы, поезд будет отправляться с 7 сентября по четвергам, субботам и понедельникам в 6:10 и прибывать в столицу в 13:49.
Билеты будут в продаже традиционно - в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.
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