Укрзализныця запускает постоянный поезд Интерсити+ между Киевом и Одессой

Укрзализныця назначает на постоянной основе курсирование поезда Интерсити+ между Киевом и Одессой, сообщили в четверг в пресс-службе УЗ, передает УНН.

Мы подумали, взвесили все «за» и «против», оценили спрос и решили, что ничто (в том числе - наступление осени) не остановит поезда, время которого пришло! Поэтому Укрзализныця назначает на постоянной основе курсирование поезда Интерсити+ между Киевом и Одессой! - говорится в сообщении УЗ.

Поезд №763/764 будет отправляться из Киева с 6 сентября по средам, пятницам и воскресеньям в 14:56 и прибывать в Одессу в 22:28 (как раз до начала комендантского часа - будет еще немного времени на вечерний променад).

В обратном направлении, из Одессы, поезд будет отправляться с 7 сентября по четвергам, субботам и понедельникам в 6:10 и прибывать в столицу в 13:49.

Билеты будут в продаже традиционно - в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Укрзалізниця впроваджує оповіщення жестовою мовою на вокзалах і в поїздах