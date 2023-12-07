"Укрзализныця" в ноябре перевезла рекордные с начала полномасштабного вторжения 14 миллионов тонн грузов

В ноябре "Укрзализныця" перевезла рекордные с начала полномасштабного вторжения 14 млн тонн грузов. Это на 33,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Цифра включает как внутренние перевозки, так и экспорт. Об этом сообщает правительственный портал, пишет УНН.

Объем железнодорожных перевозок является одним из ключевых индикаторов экономического восстановления. Рост показателей перевозок, который мы видим - тому подтверждение. В частности, чрезвычайно важно видеть повышение экспорта. За ноябрь Укрзализныця имеет прирост в этом направлении более чем вполовину. Абсолютный рекорд с начала полномасштабного вторжения, - отметил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Детали

Количество перевозок распределено следующим образом:

Внутреннее сообщение - 7,3 млн тонн (+19% от ноября 2022)

Экспорт - до 6 млн тонн (+56,2%)

Импорт - до 679 тыс. тонн (+35,4%)

Транзитные перевозки - до 65,5 тыс. тонн

Больше всего в общем объеме перевозок как внутри страны, так и на экспорт за ноябрь 2023 года перевезено зерна - 3 млн тонн (+13%). Перевозки зерновых в направлении морских портов в ноябре составили 1,7 млн тонн, что в 1,7 раза больше в по сравнению с октябрем текущего года. В то же время перевозки через сухопутные пограничные переходы уменьшились на 4,2% до 0,72 млн тонн.

Отмечается, что после зерна среди перевозок лидируют железная и марганцевая руды, каменный уголь.

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