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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Укрзализныця увеличивает количество дней курсирования поездов по популярным туристическим направлениям: что известно

Укрзализныця увеличивает количество дней курсирования поездов по популярным туристическим направлениям: что известно

Киев  •  УНН

11 июля 2024, 11:32  •  4863 просмотра

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Укрзализныця увеличивает количество дней курсирования поездов к популярным туристическим направлениям - между Львовом, горами и Черновцами.

С 12 июля Укрзализныця увеличивает количество дней курсирования дополнительных региональных поездов между Львовом, горами и Черновцами, сообщили в пресс-службе перевозчика, передает УНН

Как сообщается, начиная с 12 июля:

  •  региональный поезд №816/815 Коломыя - Львов по пятницам будет начинать свой маршрут из Черновцов вместо Коломыи. Отправление в 05:32, Коломыя 06:44-06:54, Ивано-Франковск 07:43-07:55, прибытие во Львов в 10:07. 

Начиная с 15 июля: 

  •  региональный поезд №816/815 Рахов - Львов будет курсировать еще и по понедельникам. Отправление из Рахова в 03:48, Ивано-Франковск 07:50-07:55, прибытие во Львов в 10:07. Поезд будет проезжать через станции Ясиня, Лазещина, Ворохта, Татаров-Буковель, Яремче, Надворная и другие туристические города.
  •  дополнительный региональный поезд №818/817 Львов - Черновцы будет курсировать по понедельникам. Отправление из Львова в 15:22, Ивано-Франковск 17:34-17:42, Коломыя 18:35-18:37, Черновцы 19:53.

В УЗ отмечают, что из-за корректировки расписания движения, 12 июля пригородный поезд №6438 Ивано-Франковск - Коломыя отправится с начальной станции в 05:27 вместо 05:55.

Как влияет жара на движение поездов: в Укрзализныце дали разъяснения10 июля 2024, 09:56 • 12472 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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