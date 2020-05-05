Укрпочта введет в обращение почтовую марку к 9 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Укрпочта 8 мая введет в обращение почтовую марку "Помним. 1/9/1939 — 2/9/1945 "в рамках 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрпочту.
“8 мая Укрпочта вводит в обращение почтовую марку „Помним. 1/9/1939 — 2/9/1945“ в рамках 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне”, — говорится в сообщении.
“Почтовая марка „Помним. 1/9/1939 — 2/9/1945“ выпущена тиражом в 130 000 экземпляров. Номинальная стоимость марки — 9 грн, конверта „Первый день“ — 4,00 грн. Дизайн почтового выпуска, который разрабатывал известный украинский художник-график Владимир Таран, содержит „мак“ — символ памяти павших (автор — Сергей Мишакин) и важные для украинцев исторические даты”, — добавляется в сообщении.
Сообщается, что 8 мая, в День памяти и примирения, на киевском главпочтамте (ул. Крещатик, 22) состоится спецгашение марки “Помним. 1/9/1939 — 2/9/1945” специальным почтовым штемпелем “Первый день”.
Кроме того, в этом году ко Дню памяти и примирения компания решила почтить память и подвиги ветеранов выпуском почтовой марки и конверта “Помним. 1/9/1939 — 2/9/1945”, а открытки предложила подписать украинцам в рамках Всеукраинской благотворительной акции “Скажи спасибо ветерану на расстоянии”.
Так, с 30 апреля и до 9 мая на сайте компании можно написать пожелания и слова благодарности ветеранам, а Укрпочта бесплатно распечатает и доставит открытку в руки одному из 12 тыс. ветеранов. Также на сайте можно оплатить набор продуктов и подписаться на периодику для ветеранов.
Напомним, Укрпочта запустила услугу “Доставка денег домой”, которая позволяет во время карантина без комиссии доставить средства со счета карточки направления домой почтальоном.