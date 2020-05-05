Укрпочта введет в обращение почтовую марку к 9 мая

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 17266 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 85460 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 112209 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 183684 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 186799 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 393837 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 227278 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 503085 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349733 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230856 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3.1м/с
79%
Популярные новости

В Херсонской области оккупантам запретили мобильные телефоны из-за больших потерь - "Атеш"

5 апреля, 18:04 • 11315 просмотра

Все украинские города и села объединились в поддержку Кривого Рога, проявляя солидарность - Зеленский

5 апреля, 18:06 • 11529 просмотра

16-летняя украинка Таисия Онофрийчук завоевала золото на Кубке мира по художественной гимнастике

5 апреля, 18:16 • 10779 просмотра

Враг распространяет фейки об окружении ВСУ на курщине: опровержение ЦПД

5 апреля, 18:31 • 9876 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

23:21 • 9236 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 145529 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 133534 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 221540 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 393837 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 503085 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 17266 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 39561 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 39135 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46597 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76788 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Укрпочта введет в обращение почтовую марку к 9 мая

Киев • УНН

 • 18072 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Укрпочта 8 мая введет в обращение почтовую марку "Помним. 1/9/1939 — 2/9/1945 "в рамках 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрпочту.

Укрпочта введет в обращение почтовую марку к 9 мая

“8 мая Укрпочта вводит в обращение почтовую марку „Помним. 1/9/1939 — 2/9/1945“ в рамках 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне”, — говорится в сообщении.

“Почтовая марка „Помним. 1/9/1939 — 2/9/1945“ выпущена тиражом в 130 000 экземпляров. Номинальная стоимость марки — 9 грн, конверта „Первый день“ — 4,00 грн. Дизайн почтового выпуска, который разрабатывал известный украинский художник-график Владимир Таран, содержит „мак“ — символ памяти павших (автор — Сергей Мишакин) и важные для украинцев исторические даты”, — добавляется в сообщении.

Сообщается, что 8 мая, в День памяти и примирения, на киевском главпочтамте (ул. Крещатик, 22) состоится спецгашение марки “Помним. 1/9/1939 — 2/9/1945” специальным почтовым штемпелем “Первый день”.

Кроме того, в этом году ко Дню памяти и примирения компания решила почтить память и подвиги ветеранов выпуском почтовой марки и конверта “Помним. 1/9/1939 — 2/9/1945”, а открытки предложила подписать украинцам в рамках Всеукраинской благотворительной акции “Скажи спасибо ветерану на расстоянии”.

Так, с 30 апреля и до 9 мая на сайте компании можно написать пожелания и слова благодарности ветеранам, а Укрпочта бесплатно распечатает и доставит открытку в руки одному из 12 тыс. ветеранов. Также на сайте можно оплатить набор продуктов и подписаться на периодику для ветеранов.

Напомним, Укрпочта запустила услугу “Доставка денег домой”, которая позволяет во время карантина без комиссии доставить средства со счета карточки направления домой почтальоном.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,296.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,804.93