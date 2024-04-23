"Укрнафта" увеличила запасы газа и нефти благодаря расширению границ спецразрешений

Компания "Укрнафта" увеличила свои запасы нефти на 3 миллиона тонн и на более 600 миллионов кубометров газа, благодаря расширению границ существующих спецразрешений на добычу на Западе Украины, сообщили в пресс-службе компании, пишет УНН.

Пресс-служба компании сообщила, что "Укрнафта" смогла увеличить свои запасы нефти и газа, из-за расширения спецразрешений на добычу на Западе страны.

После расширения границ первый участок теперь занимает 0,93 квадратных километра, что на 50% больше по сравнению с предыдущим размером 0,62 квадратных километра. Следовательно, общий объем запасов вырос на 221 тысячу тонн нефти и 19 миллионов кубометров газа.

Размер второго участка увеличился на 32,62% до 8,7 квадратных километров, что привело к увеличению общих запасов на 836 тысяч тонн нефти и 402 миллиона кубометров газа.

Третье спецразрешение было увеличено на 36,14%, и теперь его площадь составляет 7,12 квадратных километров. Увеличение площади спецразрешения позволило увеличить общие запасы более чем на 1,9 миллиона тонн нефти и 205 миллионов кубометров растворенного в нефти газа.

Причина расширения границ спецразрешений - приведение их размеров к контурам продуктивных залежей месторождений. Уже получены соответствующие приказы Государственной службы геологии и недр Украины - отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Напомним,

В 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 млн тонн нефти, что на 3% больше, чем в 2022 году, и 1,0974 млрд кубометров газа, что на 6% больше, чем в предыдущем году.