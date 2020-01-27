"Укргаздобыча" заплатит более 23 млрд грн ренты в Госбюджет - Коболев

"За право пользоваться недрами группа платит ренту. Всего в сводный бюджет страны поступит около 23,26 млрд грн рентных платежей от предприятия группы Нафтогаз - Укргаздобыча. Часть уплаченной ренты идет в бюджеты местных общин. 1,16 млрд грн - именно такую сумму в течение 2019 года направили в местные бюджеты", - написал Коболев.

По его словам, каждая община будет решать сама, на что тратить деньги.

"Например Опишнянская ОТО Полтавской области сделала капитальный ремонт дорог, садов, обновили больницу, создали инвестиционный отдел, чтобы найти инвесторов для курорта, и вообще разработали генеральный план развития до 2040 года. Ланновская ОТО в Полтавской области тоже направила средства на ремонт дорог, еще обновили школу создали современную амбулаторию, обустроили спортивные площадки", - отметил Коболев.

Напомним, глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что парламент планирует вернуться к вопросу повышения рентной платы на добычу руды весной следующего года, после наработки компромиссного варианта с привлечением иностранных экспертов.