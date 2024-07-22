Укрепление системы противовоздушной обороны Украины имеет решающее значение, но этого недостаточно. Украине необходимы средства дальнего действия, чтобы наносить удары по аэродромам, которые находятся в приграничных регионах России, чтобы нейтрализовать угрозу ударов по территории Украины. Об этом написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в статье Atlantic Council, передает УНН.

Детали

Дальнейшее укрепление системы противовоздушной обороны Украины имеет решающее значение. россия намерена продолжать терроризировать наше мирное население, уничтожая жилые дома, электросети и другую критическую инфраструктуру. Недавние удары по детской больнице Охматдет в Киеве, а также по двум дополнительным медицинским клиникам еще раз ярко продемонстрировали, что для российских военных нет красных полос с точки зрения международного права и этики. Поэтому альтернативы усилению воздушного щита над Украиной нет - написал Ермак.

Он отметил, что одним из ключевых компонентов этого воздушного щита будут реактивные самолеты F-16, которые союзники Украины обязались поставить первую партию этим летом.

Однако должен подчеркнуть, что этого недостаточно. россияне хвастаются использованием против Украины трехтонных управляемых бомб. Их бомбардировщики базируются на аэродромах в приграничных регионах России. Чтобы нейтрализовать эту угрозу, нам все еще нужны средства дальнего действия. Проще говоря, если в вашем районе есть гнездо шершней, вы можете с переменным успехом охотиться на них по одному, а можете уничтожить само гнездо. Пока нам доступен только первый вариант, и даже он весьма ограничен. Решение этой проблемы не только уменьшит количество жертв; это также усилит оперативную совместимость украинских сил обороны с НАТО - добавляет Ермак.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить разрешение использовать дальнобойное оружие от партнеров в глубь России и призвал партнеров предоставить больше систем ПВО.