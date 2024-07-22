Киев • УНН
Глава ОП Андрей Ермак заявил о необходимости средств дальнего действия для ударов по аэродромам РФ. Он подчеркнул, что укрепление ПВО важно, но недостаточно для нейтрализации угрозы со стороны России.
Укрепление системы противовоздушной обороны Украины имеет решающее значение, но этого недостаточно. Украине необходимы средства дальнего действия, чтобы наносить удары по аэродромам, которые находятся в приграничных регионах России, чтобы нейтрализовать угрозу ударов по территории Украины. Об этом написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в статье Atlantic Council, передает УНН.
Детали
Дальнейшее укрепление системы противовоздушной обороны Украины имеет решающее значение. россия намерена продолжать терроризировать наше мирное население, уничтожая жилые дома, электросети и другую критическую инфраструктуру. Недавние удары по детской больнице Охматдет в Киеве, а также по двум дополнительным медицинским клиникам еще раз ярко продемонстрировали, что для российских военных нет красных полос с точки зрения международного права и этики. Поэтому альтернативы усилению воздушного щита над Украиной нет
Он отметил, что одним из ключевых компонентов этого воздушного щита будут реактивные самолеты F-16, которые союзники Украины обязались поставить первую партию этим летом.
Однако должен подчеркнуть, что этого недостаточно. россияне хвастаются использованием против Украины трехтонных управляемых бомб. Их бомбардировщики базируются на аэродромах в приграничных регионах России. Чтобы нейтрализовать эту угрозу, нам все еще нужны средства дальнего действия. Проще говоря, если в вашем районе есть гнездо шершней, вы можете с переменным успехом охотиться на них по одному, а можете уничтожить само гнездо. Пока нам доступен только первый вариант, и даже он весьма ограничен. Решение этой проблемы не только уменьшит количество жертв; это также усилит оперативную совместимость украинских сил обороны с НАТО
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить разрешение использовать дальнобойное оружие от партнеров в глубь России и призвал партнеров предоставить больше систем ПВО.