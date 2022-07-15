Укрэксимбанк запутал всех: что не так в продаже имущества "Богдан Моторс"

Для любого юриста самой плохой ситуацией считается получить в работу заполитизированное дело. Тогда, кроме решения сугубо правовых проблем, приходится тратить время и на противодействие различным репутационным рискам. Не является исключением и активно освещаемый в СМИ кейс компании АК «Богдан Моторс». Жаль только, что для некоторых кредиторов, а именно представителей Укрэксимбанка, иногда гораздо интереснее «разгонять зраду», чем бороться за законную и справедливую позицию. Ниже - история о том, как государственный банк, на словах требуя возврата долгов, действительно делает все для того, чтобы эти долги ей либо не возвращались, либо возвращались в значительно меньшем размере, чем могли бы.

Дело о банкротстве АО «АК «Богдан Моторс» №904/6691/20 было открыто в декабре 2020 года. Процедура предполагает продажу имущества должника и погашение требований кредиторов. Именно вокруг этого и приковано внимание СМИ вокруг «Богдан Моторс» в последнее время. Однако обратим внимание на то, как ведет себя один из ключевых недовольных кредиторов, а именно Укрэксимбанк. Его позиция, в том числе и правовая, вызывает множество вопросов.

Например, вспомним события, которые происходили почти год назад. С целью погашения банкротом кредиторских требований арбитражным управляющим Евгением Шиманом 08.09.2021 было направлено письмо в банк о предоставлении согласия на продажу имущества АО «АК «Богдан Моторс» (письмо в финучреждение направлялось из-за того, что имущество было предметом обеспечения с соответствующими условиями продаж). В принципе, никаких возражений со стороны банка в теории не должно быть. Ведь еще в январе 2021 года самим банком в адрес банкрота были направлены сообщения, согласно которым осуществлен пересмотр залоговой стоимости имущества на следующем уровне: рыночная стоимость – 60 965 550,00 грн., а ликвидационная (залоговая) стоимость – 45 718 920,00 грн. Другими словами, назначая первоначальную стоимость продажи имущества именно на уровне 60,96 млн грн, арбитражный управляющий ни на гривну не отступил от интересов банка.

Тем не менее, долгое время банк не хотел ни давать согласие на продажу имущества на предложенных условиях, ни отказывать в предоставлении такого согласия. И только 8 ноября банк направил отказ в предоставлении такого согласия. Причина – арбитражным управляющим не была согласована (?!) с кредитором первоначальная стоимость имущества. Однако подчеркнем еще раз: именно банк указал на такую стоимость залогового имущества. В конце концов, судом было дано разрешение на продажу указанного имущества определением от 24.01.2022.

Теперь более подробно рассмотрим серию аукционов по продаже имущества АО «Богдан Моторс», сложность проведения которых не в последнюю очередь была предопределена и из-за начала войны России против Украины.

Первый аукцион по продаже имущества АО «АК «Богдан Моторс» от 02.03.2022 не состоялся из-за отсутствия участников (заметим при этом, что, несмотря на военные действия, аукционы в системе Prozorro не были отменены или остановлены в это время, в том числе с продажи государственного имущества). Аукцион от 15.04.2022 пришлось отменить по техническим причинам. А вот аукционы от 3 мая и 27 мая привлекли к себе много внимания.

Из публичных источников известно, что аукцион, на котором ООО «Мистраль Центр» был признан победителем аукциона (3 мая) с соответствующим лотом с ценой почти 61 млн грн, не удалось довести до конца по объективным причинам. А второй повторный аукцион, где уже сам банк выкупил собственное залоговое имущество за 51 млн грн, сейчас стоит «на паузе», потому что ООО «Мистраль Центр» уже готово уплатить ту самую наибольшую (!!!) цену, доказывая это в судебном порядке. Рассмотрение дела состоится 28.07.2022. Результат спора будет интересен всем участникам рынка, поскольку ответит на вопрос: что важнее во время войны – формальное соблюдение буквы закона об отмене результатов аукциона или получение кредитором реальных средств за имущество по наивысшему ценовому предложению на рынке. Однако такая вполне законная и справедливая ситуация почему-то не устраивает Укрэксимбанк.

Очевидно, в финучреждении уверены, что арбитражный управляющий продает «не так» и «не тем». Однако почему банк считает неправильной реализацию имущества, которая позволило бы погасить долг перед кредитором и предоставить возможность перезапустить производство любому инвестору, вопрос риторический. В любом случае банк продолжает «идти своим путем», обвиняя всех во всем, только не себя. Это подтверждает и медийная активность юриста Укрэксимбанка Василия Гея, который 7 июля 2022 года распространил ссылку на статью «Неправильно продавать имущество должников» в социальной сети Facebook в группе «Банкротство в Украине» с заголовком: «Вам продать или купить?», «Кому война, а кому…» в исполнении арбитражного управляющего». Таким образом, сотрудник АО «Укрэксимбанк» В. Гей прямо обвинил ликвидатора в том, что пока в стране идет война, последний на ней наживается.

Сам Евгений Шиман отреагировал на это следующим образом: «Моя позиция следующая: такие действия сотрудника АО «Укрэксимбанк» выходят за рамки этики и наносят мне репутационный ущерб как арбитражному управляющему. Несмотря на выполнение мной своих прямых обязанностей как арбитражного управляющего, стараюсь много времени уделять и помощи нашим военным. Отдельные усилия были одобрены и отмечены со стороны начальника Луганской областной военной администрации Гайдая С.В. То есть война – это вовсе не повод на ней спекулировать, поэтому высказывания господина Гея абсолютно неуместны».

В то же время, наоборот, поведение самого Укрэксимбанка в этих аукционах достаточно сомнительно. Скажем, интересы банка в судах часто представляет некий Дмитрий Хромеев (подтверждение есть в свободном доступе здесь и здесь). Даже указывается доверенность б/н от 27.10.2021г. В то же время, сам Д.Хромеев у себя на странице Фейсбук указывает, что является не только адвокатом в адвокатском объединении A.D.HOC, но и адвокатом Товарной биржи U-Base. Это именно та биржа, через которую Укрэксимбанк принимал участие в торгах по имуществу АО «Богдан Моторс», и в которых само себя считает победителем.

Однако ситуация с «победителем» аукциона совсем не такова, как ее хочет видеть банк. Ведь, как известно, ООО Мистраль Центр подано заявление в суд первой инстанции о признании его победителем, и этот спор еще не завершен. «На сегодняшний день можно говорить о том, что ООО «Мистраль Центр» полностью подтвердило свои намерения внести на ликвидационный счет банкрота 60 945 280,00 грн. Как можно говорить о признании победителем аукциона кого-то другого, если соответствующим определением суда ликвидатору АО «АК «Богдан Моторс» просто запрещено проводить оформление, объявление результатов и подписание Акта о приобретении Лота № 05808592-01 на втором повторном аукционе», - отметил управляющий Е. Шиман.

Все это подталкивает к выводу об абсолютно алогичной позиции финучреждения: реальный покупатель имущества, который уже в условиях военного положения готов заплатить сумму, 9 294 155,00 грн. большую от той, которую хочет «списать» сам банк; эта цена соответствует оценке и согласована банком; будет осуществлена оплата на счет банка реальных средств, а не списание (уменьшение) кредиторской задолженности. Но это почему-то не устраивает Укрэксимбанк.

Не понимают позицию банка и в самом ООО «Мистраль Центр», предоставив следующий комментарий: «На данный момент мы готовы полностью оплатить сумму лота, которая составляет 60 945 280 гривен 00 копеек. Никакие инсинуации по поводу того, что мы где-то «вдруг передумали», не соответствуют действительности. В судебном заседании, которое состоится 28 июля 2022 года, готовы предоставить все доказательства как по объективным причинам невозможности уплаты цены аукциона по состоянию на 27.05.2022, так и наличием средств на сегодня. Кроме того, мы дважды направляли письма в правление банка с просьбой поддержать нашу позицию в качестве победителя аукциона, чтобы поскорее завершить все финансовые вопросы с наименьшими затратами для всех. Но ответа не получили».

Возникает логичный вопрос: что не так с банком? Его действия напоминают самурая, у которого нет цели, а есть только путь. Бессмысленный и вреднный для государства, но непоколебим в своей направленности.