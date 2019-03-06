Украинца поймали на пропаганде оккупации Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении гражданину Украины, призывавшему к совершению действий с целью изменения границ территории Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК.
"Вчера, 5 марта, во врем досудебного расследования в уголовном производстве по факту распространения материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, в том числе закрепления оккупации Крыма, прокуратурой АР Крым совместно с работниками СБУ проведен обыск по адресу проживания гражданина Украины", - сообщили в прокуратуре.
Во время обыска, как указано, было обнаружено и изъято ряд материалов антиукраинской направленности.
Как отмечается, эти материалы, "начиная с 2014 года, распространялись в украинских и российских СМИ, в том числе и те, которые содержат призывы к совершению действий, направленных на изменение границ территории Украины".
Также и обнаружено и изъято "ряд предметов с символикой государства-оккупанта, пропагандирующих оккупацию полуострова".
"На данный момент лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения", - добавили в прокуратуре.
Напомним, в 2018 году почти 50 человек привлечены к ответственности за антиукраинскую пропаганду.