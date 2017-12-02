Украинцев среди пострадавших при обрушении моста в Праге нет - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Среди пострадавших в результате обвала пешеходного моста в столице Чехии Праге граждан Украины нет. Об этом сообщили в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.
“Консул сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших в результате падения Тройского моста в Праге”, — говорится в сообщении.
Напомним, что в результате инцидента пострадали 4 человека.
Как сообщал УНН, пешеходный мост обрушился в Праге.