Українців серед потерпілих при обвалі мосту у Празі немає - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Серед постраждалих внаслідок обвалу пішохідного мосту у столиці Чехії Празі громадян України немає. Про це повідомили в Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України, передає УНН.
“Консул повідомляє про відсутність українців серед постраждалих унаслідок падіння Тройського моста у Празі”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що внаслідок інциденту постраждали 4 людини.
Як повідомляв УНН, пішохідний міст обвалився у Празі.