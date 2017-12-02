Українців серед потерпілих при обвалі мосту у Празі немає - МЗС

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Серед постраждалих внаслідок обвалу пішохідного мосту у столиці Чехії Празі громадян України немає. Про це повідомили в Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України, передає УНН.

“Консул повідомляє про відсутність українців серед постраждалих унаслідок падіння Тройського моста у Празі”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що внаслідок інциденту постраждали 4 людини.

Як повідомляв УНН, пішохідний міст обвалився у Празі.

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