Украинцев предупредили о сильном ветре
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Украине во вторник, 21 января, ожидаются сильные порывы ветра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По данным Укридрометцентра, 21 января в западных и северных областях, в Киеве и Киевской области днем порывы ветра 15-20 м/с", - сообщили в ведомстве.
Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
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- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
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- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
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- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
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- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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Напомним, 21 января в Украине от 10° мороза до 5° тепла.