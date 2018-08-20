Украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на самочувствие на этой неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине в первой половине дня 21-24 августа ожидаются субкомфортные погодные условия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Люди могут чувствовать умеренную теплонагрузку. Растет возбудимость и раздражительность, отмечается снижение иммунитета, перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, в гидрометцентре отметили, что ожидаются субкомфортные погодные условия в среду и четверг, 22-23 августа, будут ожидаться также вечером.
Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в августе.
Как сообщал УНН, синоптики допустили новый рекорд жары в Европе.