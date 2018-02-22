Украинцы завоевали еще две медали на ЧЕ по пулевой стрельбе

Представительница "желто-синих" Галина Авраменко в упражнении ГП-11А завоевала бронзовую награду.

Команда Украины в составе Людмилы Василюк, Виктории Рыбоваловой и Галины Авраменко стала вице-чемпионкой Европы в этом же упражнении.

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Отметим, что ранее титул вице-чемпиона Европы в упражнении ПП-3, а также лицензию на Юношеские летние Олимпийские игры получил житель Дмитрий Гонта. А тройку лидеров в этом упражнении замкнул спортсмен из Херсона Игорь Соловей.

Добавим также, розыгрыш наград в Дьёре проходит с 16 по 26 февраля.