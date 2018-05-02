Украинцы завоевали 13 медалей на чемпионате мира по пауэрлифтингу

По итогам первенства в медальной копилке сборной Украины две "золотые", семь "серебряных" и четыре бронзовые награды.

Семь медалей наши соотечественники завоевали в категории "взрослые". Чемпионкой мира в весе 72 кг стала Татьяна Мельник.

Екатерина Ткачук (57 кг), Константин Мусиенко (83 кг) и Андрей Крымов получили титул "вице-чемпион" мира. Кроме того Константин Мусиенко обновил рекорд Европы и мира. Андрей Баленков (74 кг) и Владимир Беттяр (105 кг) стали бронзовыми призерами первенства.

Отметим, что среди спортсменов в весе 93 кг победу в возрастной категории "юниоры" получил Артур Залетов, который также установил новый рекорд Европы. На вторую ступеньку турнирной пьедестала поднялись Никита Жуковский (105 кг), Юрий Монастырский (120 кг) и Михаил Малкуш (59 кг). Бронзовым призером соревнований в весе 74 кг стал Руслан Рузимурадов. Игорь Оробец стал вице-чемпионом мира среди юношей в весе 105 кг.

Напомним, что в прошлом году наша мужская сборная продемонстрировала лучшее выступление среди всех национальных команд на ЧМ по пауэрлифтингу.