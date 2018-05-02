Українці вибороли 13 медалей на чемпіонаті світу з пауерліфтингу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Днями у місті Потчефструм (ПАР) відбулися змагання серед учасників з 25 країн за нагороди чемпіонату світу з пауерліфтингу з жиму лежачи, інформує УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
За підсумками першості в медальній скарбничці національної збірної України дві "золоті", сім "срібних" та чотири бронзові нагороди.
Сім медалей наші співвітчизники завоювали у категорії "дорослі". Чемпіонкою світу у вазі 72 кг стала Тетяна Мельник.
Катерина Ткачук (57 кг), Костянтин Мусієнко (83 кг) та Андрій Кримов здобули титул "віце-чемпіон" світу. Окрім того Костянтин Мусієнко оновив рекорд Європи та світу. Андрій Баленков (74 кг) та Володимир Беттяр (105 кг) стали бронзовими призерами першості.
Зазначимо, що серед спортсменів у вазі 93 кг перемогу у віковій категорії "юніори" здобув Артур Залетов, який також встановив новий рекорд Європи. На другу сходинку турнірного п'єдесталу піднялися Микита Жуковський (105 кг), Юрій Монастирський (120 кг) та Михайло Малкуш (59 кг). Бронзовим призером змагань у вазі 74 кг став Руслан Рузімурадов. Ігор Оробець став віце-чемпіоном світу серед юнаків у вазі 105 кг.
Нагадаємо, що минулого року наша чоловіча збірна продемонструвала найкращий виступ серед усіх національних команд на ЧС з пауерліфтингу.