"Украинцы стали увереннее в себе" - социолог рассказал, как война изменила наше общество

Цитата

«Война изменила все. Фактически, если брать всеобщие общественные настроения, все перевернулось с ног на голову. Если до войны в стране было пессимистическое настроение, то теперь у нас очень высокие оценки и по развитию страны, и по отношению к власти. Украинцы стали увереннее в себе, они больше действуют. Объединившись против врага – россии, в этом противостоянии вера в самих себя и вера в страну значительно усилилась. Эти показатели стали высокими сразу же в первые дни войны.

Другого варианта, чем победы, в Украине не видят. Причина этому следующая. Война – это сложное испытание для всех, и для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях, и для мирного населения, и для тех, кто покинул страну. Не верить в то, что мы победим, – это значит по сути сдаться и потерять веру в себя и в свое будущее. Поэтому уровень показателей положительных настроений является определенным компенсатором происходящей ситуации.

Это подтверждается и нашими исследованиями в сфере психологического состояния населения, оно находится на уровне нормальности. То есть не наблюдаются критические показатели, общество устойчиво. Есть ухудшение сна, есть проблемы со стрессом, но мы не видим индикаторов, свидетельствующих об ухудшении психологического состояния. Наблюдается противоположная ситуация тому, что могло бы быть, ибо война – это стресс, горе и беда», – рассказал Мысов.

Детали

Второе изменение, которое наблюдается в украинском обществе, – отношение населения к власти. Сейчас доверие к ключевым чиновникам и Президенту находятся на чрезвычайно высоком уровне. Что касается армии, то оно и до полномасштабного вторжения было высоким, однако сейчас поддержка и доверие находятся почти на 100% уровне.

«Почему так произошло? В первую очередь из-за того, что уровень доверия к власти растет в кризисных ситуациях. Это наблюдалось и с началом пандемии COVID-19, ибо кризис объединяет общество. Кроме того, оказывают значительное влияние действия самих должностных лиц и в первую очередь Президента. Сейчас общество консолидированно смотрит и оценивает шаги властей, что важно в условиях войны. Мы не наблюдаем раскола по политическим линиям, все взгляды обращены к ключевым политическим игрокам и спикерам, которые ведут общую повестку дня в Украине и озвучивают ситуацию на войне и успехи ВСУ», – отметил эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Реинтеграция Донбасса в Украину: психолог рассказал об основных проблемах и от чего будет зависеть длительность процесса

Третье изменение – исчезновение региональных расколов и рост проукраинских настроений. Эта тенденция начала меняться еще после событий 2014 года, но после 24 февраля произошел ее стремительный рост.

«Сейчас мы не видим ни одного раскола с точки зрения отношения к будущему страны, своей совместной истории, к внешнеполитическому вектору. Ключевые направления, которые до 2022 года воспринимались критически в обществе, сегодня гражданами страны как на востоке, так и на западе положительно воспринимаются. Наблюдается консолидированность по отношению к своему прошлому, особенно что касается национально-освободительных событий. Также общество объединено и в отношении проевропейского вектора и вступления Украины в НАТО. И также по украинскому языку и другим вопросам, по которым возникали споры между жителями разных регионов», – отметил Мысов.

Уменьшается количество пророссийски настроенных украинских граждан. Если еще до начала полномасштабного вторжения наблюдалось до 15-20% тех, кто имел положительное отношение к россии, и около 10% украинцев относились положительно к президенту путину, то сегодня этот показатель составляет до 1%, указал он.

«Те, у кого были умеренные взгляды по отношению к россии, или кто надеялся на налаживание дружеских отношений, несмотря на аннексию Крыма и захват Донецкой и Луганской областей, в большинстве своем потеряли эти надежды. Есть и те, кто имеет абсолютно пророссийские взгляды, но они либо находятся на оккупированных территориях, либо просто не отвечают на эти вопросы и не участвуют в опросе. Однако то, что перелом в среде умеренно настроенных пророссийских граждан произошел, видно даже и в неоккупированных регионах юга, в Одесской или Николаевской областях. Там наблюдается рост проукраинских взглядов», – рассказал социолог.

Но если во время войны наблюдается консолидированность украинского общества, объединенип против общего врага, то после войны нас ждут новые вызовы, в результате которых социологи прогнозируют новые расколы.

«Мы столкнемся с совсем другими проблемами. В первую очередь, экономическими, потому что восстановление страны не произойдет за 1 день. То экономическое давление, которое мы будем испытывать в течение не одного года, будет отражаться на внутренней ситуации. Также в обществе ожидаются определенные линии раскола, которые привычны для послевоенных стран, это исторически прослеживается. Эти линии раскола могут быть среди тех, кто участвовал в боевых действиях, мирного населения и эмигрировавших. Возможны определенные споры. Но все будет зависеть от общей повестки дня и будут ли подогревать эти настроения. Здесь вопрос, как себя ведут власти, будет ли какая-то общая идея, будет ли построен общий образ будущего страны. Если да, то это поможет быстрее выйти из стрессовой ситуации. Также вопрос, как будет вести себя общество, что мы будем готовы делать дальше, после войны, для восстановления нашей страны», – добавил эксперт.