Украинского спортсмена забрали с соревнований на ЧМ в Катаре на инвалидной коляске

Так, сообщается, что Закальницкий добрался до финиша девятым со своим лучшим временем в сезоне (4:12.28). Однако после того, как Марьян пересек финишную черту, он упал от изнеможения и вынужден был покинуть стадион на инвалидной коляске.

Слова поддержки спортсмену выразил президент Федерации лёгкой атлетики Украины Игорь Гоцул.

“Бороться до последнего. Бороться, несмотря на нечеловеческие погодные условия. Так поступают настоящие чемпионы! Спасибо Марьяну. Спасибо всем нашим ребятам, которые сегодня прошли через ад соревнований на 50 километров. Все вы действительно герои! Мы гордимся вами!”, — написал он в Facebook.

Как сообщал УНН, победу в соревнованиях одержал японец Юсукэ Судзуки — 4:04.20. Второе место занял португалец Жоау Виейра (4:04.59). Третьим стал канадец Эван Данфи (4:05.02).