Українського спортсмена забрали зі змагань на ЧС в Катарі на інвалідному візку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Українського легкоатлета Мар'яна Закальніцького після фінішу в змаганнях зі спортивної ходьби на 50 кілометрів на чемпіонаті світу в Катарі забрали зі стадіону на інвалідному візку, передає УНН з посиланням на Football.tv.
Так, повідомляється, що Закальніцький дістався до фінішу дев'ятим зі своїм найкращим часом в сезоні (4:12.28). Однак після того, як Мар'ян перетнув фінішну лінію, він впав від знесилення і змушений був покинути стадіон на інвалідному візку.
Слова підтримки спортсмену висловив президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул.
"Боротися до останнього. Боротися, не дивлячись на нелюдські погодні умови. Так роблять справжні чемпіони! Спасибі Мар'яну. Спасибі всім нашим хлопцям, які сьогодні пройшли через пекло змагань на 50 кілометрів. Всі ви дійсно герої! Ми пишаємося вами!" - написав він у Facebook.
Як повідомляв УНН, перемогу в змаганнях здобув японець Юсуке Судзукі - 4:04.20. Друге місце зайняв португалець Жоау Вієйра (4:04.59). Третім став канадець Еван Данфі (4:05.02).