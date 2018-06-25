Украинский юниор стал чемпионом мира по шахматам
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Столица Беларуси приняла чемпионат мира по шахматам среди юношей и девушек 8-12 лет, где украинцы завоевали пять наград, информирует УНН со ссылкой на ММСУ.
Тихон Черняев дважды становился лучшим игроком турнира - в рапиде и блице. Титулы чемпиона мира наш юный соотечественник завоевал среди спортсменов до 10 лет.
Две серебряные награды среди шахматистов 10-12 лет в блице получили Елизавета Марченко и Анастасия Дубовик.
Бронзовым призером соревнований в блице среди спортсменов до 8 лет завоевал Даниил Слепчук.
Напомним, что украинцы имели хорошие достижения на юниорском чемпионате мира по быстрым и молниеносным шахматам.