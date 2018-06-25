Український юніор став чемпіоном світу з шахів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Столиця Білорусі прийняла чемпіонат світу з шахів серед юнаків та дівчат 8-12 років, де українці здобули п’ять нагород, інформує УНН з посиланням на ММСУ.
Тихон Черняєв двічі ставав кращим гравцем турніру – в рапіді та бліці. Титули чемпіона світу наш юний співвітчизник завоював серед спортсменів до 10 років.
Дві срібні нагороди серед шахістів 10-12 років в бліці здобули Єлизавета Марченко та Анастасія Дубовик.
Бронзовим призером змагань у бліці серед спортсменів до 8 років виборов Данило Слепчук.
Нагадаємо, що українці мали гарні здобутки на юніорському чемпіонаті світу зі швидких та блискавичних шахів.