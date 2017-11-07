Украинский теннисист снялся с турнира в Братиславе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Украинский теннисист Илья Марченко отказался от участия в челленджере в Братиславе с призовым фондом в 106 000 евро, информирует УНН со ссылкой на страницу спортсмена в Twitter.
Сегодня в Братиславе стартовал челленджер "Slovak Open 2017", в котором должен был участвовать Марченко. Однако Марченко заявил, что отказывается от участия в соревнованиях.
"Вынужден сняться с моего "домашнего" турнира. И, скорее всего, это конец сезона дня меня", - говорится в записи Марченко.
Отметим, что первым противником Марченко на кортах в Словакии должен был стать пятый сеяный именитый киприот Маркос Багдатис.
Добавим, что в последний раз в этом сезоне дончанин выходил на корт на "Челленджер" в Бресте в конце октября, где после квалификации проиграл в стартовом поединке основания.
Напомним, что в Братиславе поборется за титул еще киевлянин Сергей Стаховский в двух разрядах.