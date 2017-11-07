Украинский теннисист снялся с турнира в Братиславе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 1823 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 64143 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 132713 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108484 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110951 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108877 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101505 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106096 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102831 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Украинский теннисист снялся с турнира в Братиславе

Украинский теннисист снялся с турнира в Братиславе

Киев  •  УНН

 • 8058 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Украинский теннисист Илья Марченко отказался от участия в челленджере в Братиславе с призовым фондом в 106 000 евро, информирует УНН со ссылкой на страницу спортсмена в Twitter.

Сегодня в Братиславе стартовал челленджер "Slovak Open 2017", в котором должен был участвовать Марченко. Однако Марченко заявил, что отказывается от участия в соревнованиях.

"Вынужден сняться с моего "домашнего" турнира. И, скорее всего, это конец сезона дня меня", - говорится в записи Марченко.

Отметим, что первым противником Марченко на кортах в Словакии должен был стать пятый сеяный именитый киприот Маркос Багдатис.

Добавим, что в последний раз в этом сезоне дончанин выходил на корт на "Челленджер" в Бресте в конце октября, где после квалификации проиграл в стартовом поединке основания.

Напомним, что в Братиславе поборется за титул еще киевлянин Сергей Стаховский в двух разрядах.

Украинские Национальные Новости

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