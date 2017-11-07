Украинский теннисист снялся с турнира в Братиславе

Сегодня в Братиславе стартовал челленджер "Slovak Open 2017", в котором должен был участвовать Марченко. Однако Марченко заявил, что отказывается от участия в соревнованиях.

"Вынужден сняться с моего "домашнего" турнира. И, скорее всего, это конец сезона дня меня", - говорится в записи Марченко.

Отметим, что первым противником Марченко на кортах в Словакии должен был стать пятый сеяный именитый киприот Маркос Багдатис.

Добавим, что в последний раз в этом сезоне дончанин выходил на корт на "Челленджер" в Бресте в конце октября, где после квалификации проиграл в стартовом поединке основания.

Напомним, что в Братиславе поборется за титул еще киевлянин Сергей Стаховский в двух разрядах.