Український тенісист знявся з турніру в Братиславі

Сьогодні в Братиславі стартував челленджер "Slovak Open 2017" в якому мав брати участь Марченко. Однак Марченко заявив, що відмовляється від участі в змаганнях.

"Змушений знятися з мого "домашнього" турніру. І, швидше за все, це кінець сезону дня мене", - йдеться у записі Марченка.

Відзначимо, що першим супротивником Марченко на кортах в Словаччині мав стати п'ятий сіяний іменитий кіпріот Маркос Багдатіс.

Додамо, що в останній раз в цьому сезоні донеччанин виходив на корт на "челленджері" в Бресті у кінці жовтня, де після кваліфікації програв у стартовому поєдинку основи.

Нагадаємо, що у Братиславі позмагається за титул ще киянин Сергій Стаховський в двох розрядах.