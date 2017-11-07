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Український тенісист знявся з турніру в Братиславі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Український тенісист Ілля Марченко відмовився від участі в челленджері в Братиславі з призовим фондом у 106 тисяч євро, інформує УНН з посиланням на сторінку спортсмена в Twitter.

Сьогодні в Братиславі стартував челленджер "Slovak Open 2017" в якому мав брати участь Марченко. Однак Марченко заявив, що відмовляється від участі в змаганнях.

"Змушений знятися з мого "домашнього" турніру. І, швидше за все, це кінець сезону дня мене", - йдеться у записі Марченка.

Відзначимо, що першим супротивником Марченко на кортах в Словаччині мав стати п'ятий сіяний іменитий кіпріот Маркос Багдатіс.

Додамо, що в останній раз в цьому сезоні донеччанин виходив на корт на "челленджері" в Бресті у кінці жовтня, де після кваліфікації програв у стартовому поєдинку основи.

Нагадаємо, що у Братиславі позмагається за титул ще киянин Сергій Стаховський в двох розрядах.

Українські Національні Новини

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