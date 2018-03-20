Украинский суд принял первый иск о компенсации морального вреда в биткоинах
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Бориспольский горрайонный суд Киевской области открыл производство в отношении сотрудников Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины по делу о нанесении морального вреда истцу гражданину в ходе незаконного обыска. Соответствующее постановление зарегистрировано в Едином государственном реестре судебных решений, передает УНН.
Размер требуемой компенсации в данном случае, вероятно, впервые в истории судебной системы Украины установлен в криптовалюте.
"В феврале 2018 (...) обратился в суд с иском, которым просит взыскать с Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины в его пользу один биткоин в качестве компенсации за моральный (неимущественный) вред, причиненный в результате незаконного проведения обыска в ходе уголовного производства сотрудниками органов досудебного расследования и прокуратуры", - говорится в постановлении.
Подготовительное судебное заседание по делу назначено на 9 часов 19 июня 2018 года в помещении Бориспольского горрайонного суда Киевской области, сообщили УНН в суде.
Напомним, в Исландии из центра обработки данных украли около 600 компьютеров, которые использовали для добычи криптовалюты.