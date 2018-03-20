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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 22726 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 29296 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 74811 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 80508 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102572 просмотра

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10 марта, 06:48 • 109573 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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10 марта, 00:20 • 116795 просмотра

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Украинский суд принял первый иск о компенсации морального вреда в биткоинах

Украинский суд принял первый иск о компенсации морального вреда в биткоинах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Бориспольский горрайонный суд Киевской области открыл производство в отношении сотрудников Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины по делу о нанесении морального вреда истцу гражданину в ходе незаконного обыска. Соответствующее постановление зарегистрировано в Едином государственном реестре судебных решений, передает УНН.

Размер требуемой компенсации в данном случае, вероятно, впервые в истории судебной системы Украины установлен в криптовалюте.

"В феврале 2018 (...) обратился в суд с иском, которым просит взыскать с Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины в его пользу один биткоин в качестве компенсации за моральный (неимущественный) вред, причиненный в результате незаконного проведения обыска в ходе уголовного производства сотрудниками органов досудебного расследования и прокуратуры", - говорится в постановлении.

Подготовительное судебное заседание по делу назначено на 9 часов 19 июня 2018 года в помещении Бориспольского горрайонного суда Киевской области, сообщили УНН в суде.

Напомним, в Исландии из центра обработки данных украли около 600 компьютеров, которые использовали для добычи криптовалюты.

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