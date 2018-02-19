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Украинский шпажист победил на Кубке мира в Ванкувере

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. Украинский шпажист Богдан Никишин стал победителем этапа Кубка мира в канадском Ванкувере, передает УНН со ссылкой на Национальную федерацию фехтования Украины.

Благодаря тому, что Никишин занимал на момент соревнований третье место в рейтинге FIE, он стартовал сразу с 1/32 финала, где без проблем разобрался с испанцем Альваро Иванесом (15:8).

В следующем туре украинец победил россиянина Никиту Глазкова (7: 3), а в 1/8 турнирной таблицы победил еще одного представителя Российской Федерации Георгия Бруева, выиграв у соперника с минимальным преимуществом в счете - 13:12.

После - в бою за попадание в полуфинал - Никишин оказался сильнее итальянца Габриэля Чимино (15:12) и в поединке за путевку в финал одержал победу над олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро в командном первенстве Янником Борелем, завершив встречу со счетом 15:11. Кроме того, Никишин впервые победил Борель на международном турнире, который проводится под эгидой FIE.

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В решающем противостоянии соревновательного дня украинский шпажист встретился с другим представителем олимпийской четверки французов - Даниэлем Жерен. Победа осталась за Никишиным, который обыграл оппонента с преимуществом в два укола - 15:13.

Примечательно, что для украинца это "золото" Кубка мира стало первым в нынешнем сезоне. До этого ему не удавалось подняться выше второго места - в Берне и Хайденхайме фехтовальщик взял "серебро".

Также после успешного выступления в Ванкувере Никишин вплотную приблизился к первой строке мирового рейтинга. Сейчас в активе украинца 175 очков. Ему не хватает всего 20 пунктов, чтобы догнать лидера FIE Паоло Пиццо из Италии.

Добавим, что в тур прямого выбывания на соревнованиях в Канаде также пробились Владимир Станкевич, Ян Сыч, Игорь Рейзлин и Максим Хворост. С этого квартета только Хворост сумел выйти в 1/16 финала, где проиграл Бруев со счетом 11:15.

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