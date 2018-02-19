Український шпажист переміг на Кубку світу у Ванкувері

ukru
Ексклюзив
07:23 • 20774 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
07:13 • 47334 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 55539 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 244210 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 239142 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 379891 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 256071 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 369174 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 228506 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 247623 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.8 м/с
52 %
752 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

27 березня, 00:00 • 85683 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

27 березня, 00:49 • 84649 перегляди
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

04:30 • 46372 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

05:14 • 61840 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 45247 перегляди
Публікації
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

07:13 • 47339 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 45219 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 178383 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 244211 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 379891 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 111699 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 102543 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 134210 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 151162 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 156090 перегляди
Актуальне
Український шпажист переміг на Кубку світу у Ванкувері

Український шпажист переміг на Кубку світу у Ванкувері

Київ • УНН

 • 8509 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Український шпажист Богдан Нікішин став переможцем етапу Кубка світу в канадському Ванкувері, інформує УНН з посиланням на Національну федерацію фехтування України.

Завдяки тому, що Нікішин посідав на момент змагань третє місце в рейтингу FIE, він стартував відразу з 1/32 фіналу, де без проблем розібрався з іспанцем Альваро Іванесом (15:8).

У наступному турі українець переміг росіянина Нікіту Глазкова (7:3), а в 1/8 турнірної таблиці вибив з боротьби ще одного представника Російської Федерації Георгія Бруєва, вигравши в суперника з мінімальною перевагою в рахунку – 13:12.

Після - в бою за потрапляння в півфінал - Нікішин виявився сильнішим італійця Габріеля Чіміні (15:12) і в поєдинку за путівку у фінал здобув перемогу над олімпійським чемпіоном Ріо-де-Жанейро в командній першості Янніком Борелем, завершивши зустріч з рахунком 15:11. Крім того, Нікішин вперше переміг Бореля на міжнародному турнірі, який проводиться під егідою FIE.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українка Кривицька вперше в кар'єрі стала призеркою етапу Кубку світу з фехтування

У вирішальному протистоянні змагального дня український шпажист зустрівся з іншим представником олімпійської четвірки французів - Даніелем Жереном. Перемога залишилася за Нікішиним, який обіграв опонента з перевагою в два уколи – 15:13.

Примітно, що для українця це "золото" Кубка світу стало першим в нинішньому сезоні. До цього йому не вдавалося піднятися вище другого місця - в Берні і Хайденхаймі фехтувальник взяв "срібло".

Також після успішного виступу у Ванкувері Нікішин впритул наблизився до першого рядку світового рейтингу. Зараз в активі українця 175 очок. Йому не вистачає лише 20 пунктів, щоб наздогнати лідера FIE Паоло Піццо з Італії.

Додамо, що в тур прямого вибування на змаганнях в Канаді також пробилися Володимир Станкевич, Ян Сич, Ігор Рейзлін і Максим Хворост. З цього квартету лише Хворост зумів вийти в 1/16 фіналу, де програв Бруєву з рахунком 11:15.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$72.89
Bitcoin
$87,358.10
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,067.45
Ethereum
$2,024.94