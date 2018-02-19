Український шпажист переміг на Кубку світу у Ванкувері

Завдяки тому, що Нікішин посідав на момент змагань третє місце в рейтингу FIE, він стартував відразу з 1/32 фіналу, де без проблем розібрався з іспанцем Альваро Іванесом (15:8).

У наступному турі українець переміг росіянина Нікіту Глазкова (7:3), а в 1/8 турнірної таблиці вибив з боротьби ще одного представника Російської Федерації Георгія Бруєва, вигравши в суперника з мінімальною перевагою в рахунку – 13:12.

Після - в бою за потрапляння в півфінал - Нікішин виявився сильнішим італійця Габріеля Чіміні (15:12) і в поєдинку за путівку у фінал здобув перемогу над олімпійським чемпіоном Ріо-де-Жанейро в командній першості Янніком Борелем, завершивши зустріч з рахунком 15:11. Крім того, Нікішин вперше переміг Бореля на міжнародному турнірі, який проводиться під егідою FIE.

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У вирішальному протистоянні змагального дня український шпажист зустрівся з іншим представником олімпійської четвірки французів - Даніелем Жереном. Перемога залишилася за Нікішиним, який обіграв опонента з перевагою в два уколи – 15:13.

Примітно, що для українця це "золото" Кубка світу стало першим в нинішньому сезоні. До цього йому не вдавалося піднятися вище другого місця - в Берні і Хайденхаймі фехтувальник взяв "срібло".

Також після успішного виступу у Ванкувері Нікішин впритул наблизився до першого рядку світового рейтингу. Зараз в активі українця 175 очок. Йому не вистачає лише 20 пунктів, щоб наздогнати лідера FIE Паоло Піццо з Італії.

Додамо, що в тур прямого вибування на змаганнях в Канаді також пробилися Володимир Станкевич, Ян Сич, Ігор Рейзлін і Максим Хворост. З цього квартету лише Хворост зумів вийти в 1/16 фіналу, де програв Бруєву з рахунком 11:15.