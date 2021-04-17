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Украинский консул, которого задерживало ФСБ РФ, уже в дипучреждении - МИД

Киев  •  УНН

 • 27447 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Российские правоохранители задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Об этом УНН сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Цитата

"Очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий России. Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении", - рассказал Николенко.

По словам дипломата, в ближайшее время украинская сторона определится с формой реагирования на указанную провокацию с учетом существующей практики.

Что было раньше

ФСБ РФ задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины. Дипломат задержали якобы за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

В российской спецслужбе добавили, что у украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают, но их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий. Как следует из Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата и его пребывание в стране неприемлемо.

К слову

Все это происходит на фоне нарастающего напряжения в связи со значительным увеличением присутствия российских войск неподалеку от границы Украины, а также на фоне проведения военных учений на территории временно оккупированного Крыма.

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