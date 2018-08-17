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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинский клуб узнал соперника по плей-офф женской Лиги чемпионов

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала женской Лиги чемпионов в котором примет участие и представитель Украины, передает УНН со ссылкой на ФФУ.

Украинский клуб узнал соперника по плей-офф женской Лиги чемпионов

Имя своего соперника узнал харьковский “Жилстрой-1”, который пробился в эту стадию турнира через сито отборочного раунда. Коллектив, который был среди несеяных, получил в соперники шведский “Линчепинг” из корзины сеяных.

Первый поединок харьковчанки проведут на своем поле 12-го или 13 сентября. Ответный матч в Швеции состоится 26-го или 27 сентября.

Отметим, что финал женской Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится 18 мая 2019 года в Будапеште на стадионе “Ференцварош”.

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