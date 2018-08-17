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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 13337 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Український клуб дізнався суперника по плей-оф жіночої Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу жіночої Ліги чемпіонів в якому візьме участь і представник України, передає УНН із посиланням на ФФУ.

Український клуб дізнався суперника по плей-оф жіночої Ліги чемпіонів

Ім’я свого суперника дізнався харківський “Житлобуд-1”, який пробився до цієї стадії турніру через сито відбірного раунду. Колектив, який був серед несіяних, отримав у суперники шведський “Лінчепінг” з кошику сіяних.

Перший поєдинок харків’янки проведуть на власному полі 12-го або 13 вересня. Матч-відповідь у Швеції відбудеться 26-го або 27 вересня.

Зазначимо, що фінал жіночої Ліги чемпіонів нинішнього сезону відбудеться 18 травня 2019 року в Будапешті на стадіоні “Ференцварош”.

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