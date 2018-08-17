Український клуб дізнався суперника по плей-оф жіночої Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу жіночої Ліги чемпіонів в якому візьме участь і представник України, передає УНН із посиланням на ФФУ.
Ім’я свого суперника дізнався харківський “Житлобуд-1”, який пробився до цієї стадії турніру через сито відбірного раунду. Колектив, який був серед несіяних, отримав у суперники шведський “Лінчепінг” з кошику сіяних.
Перший поєдинок харків’янки проведуть на власному полі 12-го або 13 вересня. Матч-відповідь у Швеції відбудеться 26-го або 27 вересня.
Зазначимо, що фінал жіночої Ліги чемпіонів нинішнього сезону відбудеться 18 травня 2019 року в Будапешті на стадіоні “Ференцварош”.