Украинский футболист оформил победный дубль в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Украинский полузащитник стал героем поединка седьмого тура чемпионата Беларуси по футболу, передает УНН со ссылкой на трансляцию игры.
Начиная с 65 минуты “Славия Мозырь” уступала в гостях ФК “Витебск” 1:2. Спасителем “Славии” оказался наш 22-летний Максим Слюсар.
В заключительной 5-минутке Слюсар, который вышел по замене, оказался ловким в добивании, а дальше развел мяч и вратаря по разным углам после удара с пенальти — 3:2.
Отметим, в составе победителей весь поединок отыграл украинец Пантя.
Кроме того заметим, у обеих команд стало по 10 очков и 7, 8 места таблицы.