Український футболіст оформив переможний дубль в Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Український півзахисник став героєм поєдинку сьомого туру чемпіонату Білорусі з футболу, передає УНН із посиланням на трансляцію гри.
Починаючи з 65 хвилини "Славія Мозирь" поступалася в гостях ФК "Вітебськ" 1:2. Рятівником "Славії" виявився наш 22-річний Максим Слюсар.
В заключній 5-хвилинці Слюсар, який вийшов із заміни, виявився вправним на добиванні, а далі розвів м'яч та воротаря по різним кутам після удару з пенальті – 3:2.
Зазначимо, у складі переможців увесь поєдинок відіграв українець Пантя.
Окрім того зауважимо, у обох команд стало по 10 очок і 7, 8 місця таблиці.