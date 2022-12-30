Украинский бюджет получил еще 117 миллионов от FAVBET: Компания в очередной раз оплатила лицензию

«Текущая ситуация в экономике требует консолидации всех украинских бизнесов, независимо от отрасли. Это подразумевает совместную работу в гуманитарной плоскости, поддержку армии, а главное – наполнение бюджета путем прозрачной деятельности и своевременной уплаты налогов. Как ответственная компания и один из лидеров рынка, в этом году FAVBET не только производит регулярные лицензионные платежи, но и увеличивает объемы лицензирования своей деятельности, чтобы поддерживать национальную экономику во время войны и приближать нашу победу», – комментирует CLO компании FAVBET Михаил Приходько.

Кроме того, в октябре текущего года компания также оплатила 23,4 млн. грн. за продление еще одной из лицензий.

Согласно действующему законодательству Украины, денежные поступления от уплаты лицензий в сфере азартных игр поступают в государственный и местные бюджеты, а также через специальный госфонд направляются на поддержку медицины, культуры, образования и других общественно важных направлений, часто испытывающих нехватку финансирования, особенно в условиях войны.

Напомним, что FAVBET – международная компания, основанная в 1999 году в Украине. Работает по международным и региональным лицензиям в Украине, Хорватии и Румынии. Более 20 лет компания занимается развитием профессионального и любительского спорта в Украине, реализует благотворительные инициативы через благотворительный фонд FAVBET Foundation, с 24 февраля сосредоточившись на поддержке и обеспечении ВСУ. Компания оперирует в сфере ставок на спорт, онлайн-казино, киберспортивные игры, а также развивает сферу спортивных развлечений.