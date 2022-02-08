Украинский баскетболист получил игровое время в победной игре "Торонто" в НБА

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Киев • УНН

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. Защитник национальной сборной Украины Святослав Михайлюк сыграл в матче против "Шарлотт" в регулярном чемпионате НБА, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

Детали

Украинец в игре с "Шарлотт Хорнетс" отыграл одну минуту, не набрав за это время очков и допустил одну потерю.

Команда украинца победила 116:101 и находится на шестой строчке таблицы Восточной конференции. Для канадского коллектива этот выигрыш стал шестым подряд. Следующий матч "Торонто" проведет против "Оклахомы".

Примечательно, что для Михайлюка это первый матч с 26 января, после чего он выпал из ротации.

Дополнение

За 40 матчей в сезоне Михайлюк набирает 5,7 очка и делает 2,2 подбора за игру. Реализация трехочковых - 31 процент.

Украинские Национальные Новости

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