Український баскетболіст отримав ігровий час у переможній грі "Торонто" в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Захисник національної збірної України Святослав Михайлюк відіграв у матчі проти "Шарлотт" у регулярному чемпіонаті НБА, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Деталі
Українець у грі з "Шарлотт Хорнетс" відіграв одну хвилину, не набравши за цей час очок і допустивши одну втрату.
Команда українця перемогла 116:101 і перебуває на шостій сходинці таблиці Східної конференції. Для канадського колективу цей виграш став шостим поспіль. Наступний матч "Торонто" проведе проти "Оклахоми".
Примітно, що для Михайлюка це перший матч з 26 січня, після чого він випав з ротації.
Доповнення
За 40 матчів в сезоні Михайлюк набирає 5,7 очка та робить 2,2 підбирання за гру. Реалізація триочкових – 31 відсоток.