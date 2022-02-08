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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Український баскетболіст отримав ігровий час у переможній грі "Торонто" в НБА

Український баскетболіст отримав ігровий час у переможній грі "Торонто" в НБА

Київ • УНН

 • 13635 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Захисник національної збірної України Святослав Михайлюк відіграв у матчі проти "Шарлотт" у регулярному чемпіонаті НБА, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.

Деталі

Українець у грі з "Шарлотт Хорнетс" відіграв одну хвилину, не набравши за цей час очок і допустивши одну втрату.

Команда українця перемогла 116:101 і перебуває на шостій сходинці таблиці Східної конференції. Для канадського колективу цей виграш став шостим поспіль. Наступний матч "Торонто" проведе проти "Оклахоми".

Примітно, що для Михайлюка це перший матч з 26 січня, після чого він випав з ротації.

Доповнення

За 40 матчів в сезоні Михайлюк набирає 5,7 очка та робить 2,2 підбирання за гру. Реалізація триочкових – 31 відсоток.

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