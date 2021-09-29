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Украинским олимпийцам без медалей выделили премии

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение о предоставлении денежного вознаграждения для украинских олимпийцев, которые заняли четвёртое, пятое и шестое места на Олимпиаде - 2020 в Токио. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства, пишет УНН.

Цитата:

"Правительство приняло решение о поддержке спортсменов, достойно соревновавшихся на Олимпийских играх в Токио, но не получивших медалей. Государственное денежное вознаграждение получат 25 украинских олимпийцев, которые заняли 4, 5 и 6 места, и их тренеры", - написал глава правительства в Telegram-канале.

Детали

Так, по его словам:

  • за 4-е место спортсмены получат 200 тыс. гривен;
  • за 5-е место - 140 тыс. грн;
  • за 6-е место - 100 тыс. грн.

Кроме того, для тренеров, которые готовят сборную Украины к зимним Олимпийским играм в Пекине в 2022 году, будет назначено 12 стипендий Кабинета министров. Размер такой стипендии составит более 40 тысяч гривен.

Также Шмыгаль сообщил, что правительство сегодня назначило стипендии для детей с инвалидностью за высокие спортивные достижения.

Так, 89 детей, которые показали хорошие результаты в различных видах спорта, будут получать президентские стипендии в рзмере более чем 5 000 гривен ежемесячно. Стипендии также будут назначены 43 их тренерам.

Добавим

Сборная Украины попала в число 20-и лучших сборных по общему количеству полученных медалей на Олимпиаде-2020 в Токио. Украина с одним "золотом", 6 серебряными медалями и 12-ю бронзовыми заняла 16-ю строчку по общему количеству полученных наград. В медальном зачете украинская сборная стала 44-й.

Министр по делам молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, несмотря на только одну золотую медаль, считает большим успехом выступление украинской сборной в Японии.

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