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Українським олімпійцям без медалей виділили премії

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу ухвалив рішення про надання грошової винагороди для українських олімпійців, що посіли 4-е, 5-е і 6-е місця на Олімпіаді - 2020 у Токіо. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду, пише УНН.

Цитата:

“Уряд ухвалив рішення про підтримку спортсменів, які достойно змагалися на Олімпійських іграх у Токіо, але не здобули медалей. Державну грошову винагороду отримають 25 українських олімпійців, що посіли 4, 5 і 6 місця, та їхні тренери”, — написав очільник уряду у Telegram-каналі.

Деталі

Так, з його слів:

  • за 4 місце спортсмени отримають 200 тисяч гривень;
  • за 5 місце — 140 тис. грн;
  • за 6 місце — 100 тис. грн.

Окрім того, для тренерів, які готують збірну України до зимових Олімпійських ігор в Пекіні у 2022 році, буде призначено 12 стипендій Кабінету міністрів. Розмір такої стипендії становитиме понад 40 тисяч гривень.

Також Шмигаль повідомив, що уряд сьогодні призначив стипендії для дітей з інвалідністю за високі спортивні досягнення.

Так, 89 дітей, які показали гарні результати в різних видах спорту, отримуватимуть президентські стипендії у понад 5 тисяч гривень щомісяця. Стипендії також будуть призначені 43 їхнім тренерам.

Додамо

Збірна України потрапила до числа 20-и найкращих збірних за загальною кількістю здобутих медалей на Олімпіаді-2020 в Токіо. Україна із одним “золотом”, 6 срібними медалями та 12-ма бронзовими обійняла 16-й рядок за загальною кількістю одержаних нагород. Натомість у медальному заліку українська збірна стала 44-й.

Міністр у справах молоді та спорту України Вадим Гутцайт, попри лише одну золоту медаль, вважає великим успіхом виступ української збірної в Японії.

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