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Украинских боксеров могут отстранить от международных соревнований из-за рейдерского захвата ФБУ - заявление

Киев • УНН

 • 358072 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. В Федерации бокса Украины сообщили о рейдерском захвате организации. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ФБУ, передает УНН.

Детали

В частности, в ФБУ сообщили о незаконных регистрационных действиях, с помощью которых злоумышленники изменили данные о руководителе ФБУ в Едином государственном реестре. Вместо законно избранного руководителя Владимира Продивуса в ЕГР появилась запись о руководителе Кирилле Шевченко, который якобы был избран 22 февраля 2022 года на “внеочередной конференции ФБУ”.

В федерации заявляют: такая конференция не созывалась, а ее протокол, на основании которого и были внесены изменения в ЕГР, является поддельным документом с фиктивными данными о делегатах, якобы голосовавших от имени местных ячеек ФБУ.

Организация также проинформировала о рейдерском захвате международные институты бокса, в состав которых входит.

Ранее международные федерации выразили доверие легитимному президенту ФБУ Владимиру Продивусу и предупредили о существующем риске исключения украинских боксеров из международных соревнований из-за попыток неправомерного влияния на национальную федерацию.

“Федерация бокса Украины будет принимать все законные меры для противодействия рейдерам и их соучастникам, в в том числе будет отстаивать свои права и законные интересы в судебных инстанциях и других органах, в том числе международных, а незаконным действиям рейдеров и их пособий должны дать оценку ГБР, СБУ и другие правоохранительные органы”, — говорится в обращении за подписью генерального секретаря ФБУ Ильи Гуровича.

Это обращение ФБУ направило в Министерство молодежи и спорта, а также в Национальный олимпийский комитет Украины.

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