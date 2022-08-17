Украинские защитники отбили штурмы оккупантов на трех направлениях - сводка Генштаба
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Украинские защитники продолжают защищать территорию нашего государства от российской армии. Как информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, наши военные отбросили оккупантов на трех направлениях, пишет УНН.
Детали
На Харьковском направлении враг, из танков, ствольной и реактивной артиллерии, совершил обстрелы районов населенных пунктов Харьков, Новая Николаевка, Дементиевка, Коробочкино, Печенеги, Русские Тишки, Одноробовка, Лебяжье, Новое, Светличное, Сосновка и Рубежное.
Противник попытался прорвать оборону наших войск в направлениях населенных пунктов Лебяжье и Базалиевка, успеха не имел, отошел.
На Славянском направлении подразделения противника огнем ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня пытались нанести поражение нашим подразделениям и разрушить объекты гражданской инфраструктуры в районах Бражковки, Дибровного, Мазановки, Долины и Долгенького.
Враг пытался продвинуться в направлениях Новодмитровки и Мазановки, успеха не было, отошел.
На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Бахмута, Зайцевого, Яковлевки, Белогоровки и Майорского. Оккупанты задействовали авиацию для удара возле Соледара.
Украинские воины подавили все попытки врага улучшить тактическое положение подразделений в районах населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Кодема, Зайцево и Майорск.
На Краматорском направлении, с целью вытеснения наших подразделений из занятых рубежей, враг вел обстрелы из танков и артиллерии недалеко от Николаевки, Краматорска, Верхнекаменского, Татьяновки, Серебрянки, Григорьевки и Райгородка. Нанес авиационный удар возле Ивано-Дарьевки и Веселого.
Штурмовыми действиями безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Веселое.
На Авдеевском направлении противник продолжил огненное поражение у Авдеевки, Нью-Йорка, Песков, Водяного, Опытного и Невельского. Нанес авиаудар неподалеку от Марьинки. Враг имеет частичный успех в направлении населенного пункта Опытное.
На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты задействовали танки и разнокалиберную артиллерию для огневого поражения районов населенных пунктов Большая Новоселка, Константиновка, Павловка, Солнцевка, Ольговское, Угледар, Чаривное, Гуляйполе, Новоданиловка, Малая Токмачка, Орехов, Времовка, Новополье и Новоандреевка. Авиаудары зафиксированы у Щербаков, Малых Щербаков и Железнодорожного.
Захватчики предприняли безуспешную попытку продвинуться в направлении Шевченкового и имеют частичный успех в направлении Новомихайловки.
Российские оккупанты несут потери, деморализованы и выискивают любую возможность избежать боевых действий – пытаются сымитировать легкое ранение, прибегают к самоискалечениям и различным симуляциям. Фиксируется увеличение фактов саботажа приказов офицеров, особенно когда это касается наступательных действий.
Дополнение
Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 44,1 тыс. человек, 1886 танков и сотен единиц военной техники.