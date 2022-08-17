Украинские защитники отбили штурмы оккупантов на трех направлениях - сводка Генштаба

Детали

На Харьковском направлении враг, из танков, ствольной и реактивной артиллерии, совершил обстрелы районов населенных пунктов Харьков, Новая Николаевка, Дементиевка, Коробочкино, Печенеги, Русские Тишки, Одноробовка, Лебяжье, Новое, Светличное, Сосновка и Рубежное.

Противник попытался прорвать оборону наших войск в направлениях населенных пунктов Лебяжье и Базалиевка, успеха не имел, отошел.

На Славянском направлении подразделения противника огнем ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня пытались нанести поражение нашим подразделениям и разрушить объекты гражданской инфраструктуры в районах Бражковки, Дибровного, Мазановки, Долины и Долгенького.

Враг пытался продвинуться в направлениях Новодмитровки и Мазановки, успеха не было, отошел.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Бахмута, Зайцевого, Яковлевки, Белогоровки и Майорского. Оккупанты задействовали авиацию для удара возле Соледара.

Украинские воины подавили все попытки врага улучшить тактическое положение подразделений в районах населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Кодема, Зайцево и Майорск.

На Краматорском направлении, с целью вытеснения наших подразделений из занятых рубежей, враг вел обстрелы из танков и артиллерии недалеко от Николаевки, Краматорска, Верхнекаменского, Татьяновки, Серебрянки, Григорьевки и Райгородка. Нанес авиационный удар возле Ивано-Дарьевки и Веселого.

Штурмовыми действиями безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Веселое.

На Авдеевском направлении противник продолжил огненное поражение у Авдеевки, Нью-Йорка, Песков, Водяного, Опытного и Невельского. Нанес авиаудар неподалеку от Марьинки. Враг имеет частичный успех в направлении населенного пункта Опытное.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты задействовали танки и разнокалиберную артиллерию для огневого поражения районов населенных пунктов Большая Новоселка, Константиновка, Павловка, Солнцевка, Ольговское, Угледар, Чаривное, Гуляйполе, Новоданиловка, Малая Токмачка, Орехов, Времовка, Новополье и Новоандреевка. Авиаудары зафиксированы у Щербаков, Малых Щербаков и Железнодорожного.

Захватчики предприняли безуспешную попытку продвинуться в направлении Шевченкового и имеют частичный успех в направлении Новомихайловки.

Российские оккупанты несут потери, деморализованы и выискивают любую возможность избежать боевых действий – пытаются сымитировать легкое ранение, прибегают к самоискалечениям и различным симуляциям. Фиксируется увеличение фактов саботажа приказов офицеров, особенно когда это касается наступательных действий.

Дополнение

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 44,1 тыс. человек, 1886 танков и сотен единиц военной техники.