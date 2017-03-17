Украинские изобретатели привлекли четверть миллиона долларов на производство гаджета

"Сейчас нам не удалось именно в Украине наладить производство. Восточная Европа имеет интересные возможности по производству. Но преимущество Китая на самом деле не только экономическое, но и то, что они очень легко могут подстраховать", - рассказал основатель компании-разработчика Назар Федорчук.

Гаджет под названием "Senstone" позволяет делать текстовые заметки, не беря в руки мобильный телефон. Он активируется простым нажатием. Также его можно прикреплять к одежде или носить как отдельный аксессуар на запястье.

Разработчики обещают, что устройство сможет работать и отдельно от мобильного: в таком режиме оно сохраняет информацию на своем носителе и позже синхронизирует ее с мобильным телефоном владельца. Гаджет совместим с Android и iOS устройствами.

Интересно, что авторы идеи смогли привлечь в 5 раз больше, чем планировали. Ожидается, что те, кто сделали взносы, начнут получать Senstone в конце лета или в начале осени.

Как сообщал УНН, Google создаст инструмент с искусственным интеллектом, который будет бороться с "троллями".