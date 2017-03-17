Украинские изобретатели привлекли четверть миллиона долларов на производство гаджета
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Отечественные разработчики собрали 270 тыс. долларов на проект производства миниатюрного гаджета, который превращает произнесенные вслух мысли в удобные для использования файлы-заметки. Устройство, скорее всего, будут производить за рубежом. Об этом передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Сейчас нам не удалось именно в Украине наладить производство. Восточная Европа имеет интересные возможности по производству. Но преимущество Китая на самом деле не только экономическое, но и то, что они очень легко могут подстраховать", - рассказал основатель компании-разработчика Назар Федорчук.
Гаджет под названием "Senstone" позволяет делать текстовые заметки, не беря в руки мобильный телефон. Он активируется простым нажатием. Также его можно прикреплять к одежде или носить как отдельный аксессуар на запястье.
Разработчики обещают, что устройство сможет работать и отдельно от мобильного: в таком режиме оно сохраняет информацию на своем носителе и позже синхронизирует ее с мобильным телефоном владельца. Гаджет совместим с Android и iOS устройствами.
Интересно, что авторы идеи смогли привлечь в 5 раз больше, чем планировали. Ожидается, что те, кто сделали взносы, начнут получать Senstone в конце лета или в начале осени.
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