Украинские туристы, которые на три дня застряли в Тунисе, вернутся в Киев в 17.00
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Около 50 украинских туристов из Львова и Киева после трехдневной задержки в Тунисе вылетели домой. Об этом УНН сообщили в OASIS Travel Ukraine.
“Да, вылетели... в 17.00 прилет будет в Жуляны”, — сообщил оператор.
Как сообщал УНН, 4 июля в Тунисе застряли еще около 50 украинских туристов.
Напомним, 3 июля, по состоянию на 11:45 по Киеву, из Туниса вылетели последние два самолета с гражданами Украины, которые ранее из-за проблем туроператора и авиаперевозчика не могли покинуть страну.