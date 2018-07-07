Украинские туристы, которые на три дня застряли в Тунисе, вернутся в Киев в 17.00

“Да, вылетели... в 17.00 прилет будет в Жуляны”, — сообщил оператор.

Как сообщал УНН, 4 июля в Тунисе застряли еще около 50 украинских туристов.

Напомним, 3 июля, по состоянию на 11:45 по Киеву, из Туниса вылетели последние два самолета с гражданами Украины, которые ранее из-за проблем туроператора и авиаперевозчика не могли покинуть страну.